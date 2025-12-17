Gloria Ruiz no se da por vencida y sigue la pelea en la Corte para recuperar la vicegobernación de Neuquén

La exvicegobernadora, en la última audiencia de la que participó en Neuquén. (Matías Subat)

Gloria Ruiz mantiene vivo el amparo que presentó hace más de un año ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante el cual intenta recuperar el cargo de vicegobernadora de la provincia de Neuquén. Ahora cambió de abogada para ganar el tiempo perdido.

En agosto el recurso había ingresado a la vocalía 3 de la Corte para el primer voto de los ministros, pero el trámite se detuvo porque renunciaron los abogados representantes de la exfuncionaria.

Como informó diario RÍO NEGRO, se trata de Fabián Javier Lekerman, Natalí Ximena Broitman, Patricio Winograd y Carlos Alberto Gerardo Broitman quienes renunciaron por «diferencias irreconciliables» con la estrategia de defensa, una excusa formal cuando no se quieren detallar los verdaderos motivos.

Incompetencia de la Corte

El amparo tiene un dictamen desfavorable de la Procuración General, que recomendó a la Corte Suprema que se declare incompetente. La procuradora que firmó el escrito, Laura Mercedes Monti, señaló que, a su entender, «el proceso debe tramitar ante la justicia de la provincia de Neuquén, dado que el respeto del sistema federal y de las autonomías provinciales exige que sean dichos magistrados los que intervengan en las causas en las que se ventilen cuestiones de ese carácter».

«Resulta aplicable la doctrina según la cual los conflictos entre autoridades locales deben hallar solución -jurídica o política- en el ámbito provincial, sin injerencia de la justicia de la Nación», remarcó el dictamen.

Con estos antecedentes el trámite parecía destinado a cerrarse, pero en los últimos días registró movimientos. Según el sitio de la Corte, Gloria Ruiz presentó a su nueva abogada para que lo impulse. Se trata de María José Bertolli, titular de un estudio de la CABA con 13 años de experiencia especialista en derecho laboral, civil, comercial y de familia, indica en su página web.

El pedido de Ruiz a la Corte

El amparo está ahora en la secretaría de Juicios Originarios de la Corte. Lo que se pide al máximo tribunal es que «deje sin efecto la resolución 1219 del 27 de noviembre de 2024 de la Legislatura a través de la cual, en su punto II, se dispuso ilegalmente mi separación preventiva del cargo de vicegobernadora de la Provincia de Neuquén, cargo al que accedí por libre elección y mandato popular de los ciudadanos de la provincia».

Después de esa suspensión, Ruiz fue destituida por «inhabilidad moral» el 19 de diciembre del año pasado.

La causa judicial en Neuquén

En paralelo, la exvicegobernadora enfrenta un proceso por presunto enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta agravada, delitos que había cometido durante el tiempo que ejerció el cargo.

Ruiz se registra para ingresar a la Ciudad Judicial de Neuquén. (Matías Subat)

En el marco de la investigación le embargaron el 20% del sueldo que percibe como empleada municipal de Plottier, de poco más de 1.200.000 pesos. A través de sus abogados defensores Alberto Balladini y Maximiliano Chacho busca que el Tribunal de Impugnación reconsidere esta medida cautelar.

«¿Qué incidencia puede tener en esta etapa de la investigación un embargo de esta naturaleza?», preguntó Balladini en una audiencia que se realizó la semana pasada.

El próximo martes 23 habrá una audiencia ante los jueces Nazareno Eulogio, Patricia Lúpica Cristo y Federico Sommer en la que se debatirá ese tema.

Ruiz también pidió que le devuelvan en carácter de depositaria judicial la camioneta Toyota SW4 que, según la fiscalía de Delitos Económicos, compró con dinero cuyo origen no puede justificar.