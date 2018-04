Cómo seguirá el dólar tras la corrida cambiaria de la semana pasada

La pasada fue una semana complicada para el gobierno. El Banco Central tuvo que intervenir el mercado para que no se le dispare la paridad cambiaria liquidando reservas por más de 4.300 millones de dólares. Pero con esto sólo no alcanzó: tuvo que elevar la tasa de interés hasta tocar el 30,25% anual presionando a los ahorristas para que no dejen sus pesos y migren hacia la moneda norteamericana.

Todo indica que las variables macroeconómicas siguen complicadas y si las mismas no se ajustan difícilmente el país pueda encausarse en un crecimiento sostenido como pretende el oficialismo.

La corrida de la semana pasada fue la más grave de la corta historia que presenta la economía argentina. Sin embargo, preocupa que importantes referentes del gabinete intentaran minimizar los hechos. “La suba del dólar fue sólo de 30 centavos, no es nada”, señaló el ministro Nicolás Dujovne al ser consultado por el tema. “El gobierno tiene herramientas para soportar estos vaivenes”, confió el Jefe de Gabinete, Marcos Peña.

El inicio de la corrida se dio el día antes de la entrada en vigor del impuesto a la renta financiera para los inversores no residentes, el 25 de abril. Esto provocó una venta masiva de Lebac que tomaron posición en dólares. Desde el Banco Central (BCRA) aseguran que todavía quedan Lebac en manos de fondos extranjeros, aunque son reacios a dar números finos del tema. Pero pasada esta jornada, la ola compradora continuó y sólo con el fuego de las reservas el BCRA no se pudo contener.

El escenario que se avecina es complejo y más aún porque, por primera vez en la gestión Macri, se quiebra la expectativa que se tiene sobre el modelo económico. La corrida cambiaria, es la primera de las señales. Para algunos economistas este escenario es consecuencias del gradualismo. Mismas recetas de modelos anteriores, para otros.

La capacidad de fuego del BCRA todavía está intacta, teniendo en cuenta los más de 50.000 millones de dólares que tiene en sus reservas y la posibilidad de continuar subiendo la tasa. Pero todo este esquema tiene sus costos en el corto y mediano plazo. El mercado sabe de ello y es por lo que se espera que la ansiedad de la demanda sobre el dólar se vaya desacelerando. En esta semana corta que comienza, puede llegara a existir algún grado de volatilidad en el mercado cambiario, pero mucho más acotada que lo visto hasta ahora.

El objetivo de someter al dólar a los valores que desea el gobierno tiene sus efectos colaterales no deseados. Con los actuales niveles de inflación, genera una mayor distorsión sobre los precios relativos y esto termina por afectar el rumbo de la economía. Llevar la tasa de interés de referencia por encima del 30% es inviable para el desarrollo del país. La actividad productiva vive del financiamiento para poder generar riqueza. La industria y la construcción, lo mismo.

Pocos son los que dudan de un “efecto tsunami” sobre la economía argentina de no mostrar cambios en el corto plazo. La primera ola ya llegó la semana pasada y se llevó más de 4.300 millones de dólares en sólo cinco días de operaciones. La pausa, previo a la segunda ola, se daría en las próximas semanas.