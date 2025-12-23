ESCUCHÁ RN RADIO
¡Atención!: habrá horarios especiales del colectivo entre Viedma y El Cóndor por Navidad y Año Nuevo

La Municipalidad de Viedma informó cambios en los horarios del colectivo que une la ciudad con el balneario El Cóndor durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Redacción

Por Redacción

El transporte público tendrá horarios especiales en las Fiestas. Foto: archivo.

La Municipalidad de Viedma informó que, en el marco de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo y ante el aumento del movimiento de vecinos y visitantes hacia la villa marítima, se implementarán horarios especiales en el servicio de transporte público que une la ciudad de Viedma con el balneario El Cóndor.

Las modificaciones alcanzan a los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero, por lo que se solicita a los usuarios tener en cuenta estos cambios y planificar sus traslados con anticipación.

Horarios por Navidad

Con motivo de la Nochebuena, el miércoles 24 de diciembre, el último servicio desde El Cóndor hacia Viedma saldrá a las 19.

En tanto, el jueves 25 de diciembre, día de Navidad, el primer servicio desde Viedma hacia El Cóndor partirá a las 9. Luego, se retomarán las frecuencias habituales de domingos y feriados, con salidas desde Viedma a las 14, 18 y 2.

Desde la villa marítima hacia la capital provincial, los horarios de regreso serán a las 10, 15, 19 y 22.

Horarios por Año Nuevo

De cara a los festejos de fin de año, el miércoles 31 de diciembre, el último servicio desde El Cóndor hacia Viedma también será a las 19.

Por su parte, el jueves 1 de enero, el primer servicio desde Viedma hacia El Cóndor saldrá a las 9, manteniéndose luego las frecuencias correspondientes a domingos y feriados, con salidas a las 14, 18 y 21.

Desde El Cóndor, los servicios de regreso a Viedma estarán disponibles a las 10, 15, 19 y 22.


