River, nuevamente a la carga por Tadeo Allende: ya negocia con Celta de Vigo

River tiene en carpeta a Tadeo Allende y a Santino Andino para reforzar la delantera. El Millonario se había decidido por el actual extremo de Godoy Cruz, con quien ya tenía las negociaciones encaminadas. Sin embargo, un imprevisto cambió todo.

Andino cambió de representación: ya no lo representa más Hernán Berman, y cuenta con varias ofertas desde Europa. Entre ellas, interesa el Como de Italia, que estaría dispuesto a desembolsar siete millones de dólares por su pase. A esto se suma que el jugador prefiere emigrar al Viejo Continente antes que continuar su carrera en el fútbol argentino.

Ante este escenario, River reflotó la negociación por Allende. Sin embargo, no será fácil: tras su excelente nivel en Inter Miami, donde convirtió 24 goles en 54 participaciones, el Celta de Vigo lo tasó en 10 millones de dólares.

Stefano Di Carlo pretende negociar por el 50% del pase para abaratar costos. De todos modos, el Millonario no es el único club interesado en adquirir su ficha. En la MLS, Inter Miami busca retenerlo y Austin FC, de Texas, también mostró interés.

Esta novela se resolverá en los próximos días, ya que el Celta no tiene intenciones de retenerlo: el futbolista, surgido de las inferiores de Instituto, no tuvo un buen paso por el club español, que lo había adquirido desde Godoy Cruz.

River e Inter Miami ya se disputaron un jugador en este libro de pases: Facundo Mura. El lateral roquense agradeció el interés del club dirigido por Marcelo Gallardo, pero optó por emigrar a Estados Unidos para tener su primera experiencia en el exterior.