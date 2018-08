Cuadernos: “arrepentido”, el primo de Macri confesó que pagó coimas

Entre quienes celebraron la aparición del primo del presidente ante la Justicia está la diputada nacional Elisa Carrió: “Sé el dolor que significa en lo personal para el Presidente porque es una persona muy querida, pero ante la Justicia debemos responder todos. Yo lo acompaño y lo sostengo”, sostuvo la diputada en Twitter y siguió: “Lo que está pasando representa un cambio enorme en la Argentina, empresarios cercanos al Presidente se presentan en la Justicia. No hay impunidad para nadie. Este es el acuerdo para fundar Cambiemos que hicimos Macri y yo”.

“Un Estado transparente es fundamental”

Luego de que su primo se presentara ante el juez Claudio Bonadio para confesar el pago de coimas, el presidente Mauricio Macri se refirió lateralmente a la causa de los “cuadernos de las coimas” y a la corrupción del gobierno anterior.

El presidente aprovechó el acto de entrega de las conclusiones elaboradas por más de 600 ONG que trabajan en el marco del G-20: “Quiero felicitarlos por haber firmado una declaración sobre anticorrupción. Desde la Argentina asumimos un fuerte compromiso con esta agenda, y los resultados están a la vista”, dijo Macri. “Un Estado transparente es fundamental para el combate de la corrupción” , agregó.

Entre quienes celebraron la aparición del primo del presidente ante la Justicia está la diputada nacional Elisa Carrió: “Sé el dolor que significa en lo personal para el Presidente porque es una persona muy querida, pero ante la Justicia debemos responder todos. Yo lo acompaño y lo sostengo”, sostuvo la diputada en Twitter y siguió: “Lo que está pasando representa un cambio enorme en la Argentina, empresarios cercanos al Presidente se presentan en la Justicia. No hay impunidad para nadie. Este es el acuerdo para fundar Cambiemos que hicimos Macri y yo”.

Hubo sorpresa de primera hora en tribunales. El primo del presidente Mauricio Macri y ex dueño de la constructora Iecsa, Angelo Calcaterra, se presentó espontáneamente ayer ante el juez federal Claudio Bonadio y confesó haber ordenado el pago de coimas a funcionarios del gobierno kirchnerista. Aunque no estaba imputado originalmente en la causa, tras la declaración se convirtió en “ imputado colaborador” y fue eximido de prisión. El juez también excarceló a Javier Sánchez Caballero, exCEO de Iecsa, y Juan Carlos de Goycoechea, exCEO de la española Isolux, quienes también admitieron que hicieron pagos en negro a exfuncionarios y se acogieron a la figura del “arrepentido”. Pero hubo más. La causa ya tocó a la empresa más grande del país: fue detenido Héctor Alberto Zabaleta, ex directivo de Techint.

Calcaterra llegó a Comodoro Py a las 7 de la mañana. Ante el juez Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, dijo que él mismo ordenó a su CEO Sánchez Caballero pagar las coimas, aseguró que hubo “aprietes” y “extorsión” y que los ex funcionarios del gobierno K exigían dinero para las campañas electorales de 2013 y 2015. Tras su declaración, el primo de Macri se retiró libre. Con el mismo argumento había justificado el pago de coimas Goycoechea, el primer empresario arrepentido de la causa.

Ayer Bonadio comenzó la ronda de indagatorias que culminará el 13 de agosto con la de Cristina Kirchner, imputada como jefa de la asociación ilícita. Fue primero el turno de Rodolfo Paulette, del grupo Romero, que tras negarse a declarar se sumó a la lista de detenidos y sus propiedades fueron allanadas. Los siguientes en declarar fueron Alejandro Ivanissevich, de Emgasud, y Manuel Santos Uribelarrea, de MSU. Al igual que Calcaterra, reconocieron que pagaron coimas a funcionarios del último gobierno. El juez y el fiscal esperan una “avalancha” de arrepentidos, pero también se especula con que algunos empresarios detenidos intenten recusar a Bonadio.

Las novedades judiciales no terminaron ahí: Stornelli ya había anticipado que habría más detenciones. Ayer cayó también Zabaleta, ex director de Administración de Techint, empresa mencionada por el chofer Oscar Centeno en sus cuadernos como otro de los sitios de entrega de bolsos con dinero.