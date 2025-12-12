Río Negro ofrece una nueva oportunidad para formar gestores energéticos: ¿Cómo inscribirse?

El Gobierno de Río Negro anunció el Programa Federal de Gestión Energética del CFI, con el fin de fortalecer las capacidades técnicas locales y promover la eficiencia energética en sectores estratégicos en todo el país. La formación de nuevos gestores contribuye a la articulación entre el sector productivo y las políticas públicas de sostenibilidad, consolidando un enfoque integral que combina asistencia técnica y financiamiento.

La convocatoria está dirigida a personas con experiencia en eficiencia energética, especialmente a ingenieros e ingenieras eléctricas, que deseen desempeñarse como profesionales en empresas productivas de Río Negro. Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse a través del formulario oficial del programa:https://forms.gle/ Hgskq4iXy1uF2EWj6 .

Quienes se formen como gestoras y gestores energéticos adquirirán herramientas para realizar diagnósticos, evaluar consumos, identificar oportunidades de mejora y acompañar a las empresas interesadas en optimizar su desempeño o instalar sistemas de generación distribuida. Esta asistencia técnica es clave para avanzar hacia modelos de producción más sostenibles, competitivos y alineados con prácticas de uso eficiente de la energía.

A partir de estos relevamientos, se elaboran propuestas de mejora que pueden ser financiadas a través de líneas crediticias del CFI, destinadas a inversiones en infraestructura, tecnología o maquinaria orientadas a la eficiencia energética.

¿En qué consiste el programa?

La propuesta está compuesta por cuatro módulos que buscan alcanzar los objetivos propuestos orientados a la sensibilización y la capacitación de los profesionales, con encuentros de difusión y concientización a Pymes sobre los beneficios ambientales y económicos de la implementación de acciones en pos de una mayor eficiencia energética y la instalación de sistemas de Generación Distribuida.

Se prevén ciclos de capacitación en Eficiencia Energética y Generación Distribuida para profesionales del sector que realizarán la Propuesta de Acción para empresas que adhieran al Programa. Tendrá como destinatarios a profesionales de carreras afines (Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electromecánica, Arquitectura, entre otras) y su modalidad será virtual asincrónica con una jornada presencial. Además, contará con un examen escrito sobre los conceptos integrales de las capacitaciones.

Como propuesta de acción se realizarán informes de análisis técnico y evaluación económico-financiera de la inversión para las empresas que adhieran al Programa y estén interesadas en instalar sistemas de Generación Distribuida, así como en llevar adelante acciones de eficiencia energética.

Según anunciaron, las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que participen del Programa podrán acceder a una línea de crédito del CFI para la implementación de las mejoras propuestas en materia de infraestructura, tecnología y maquinaria, así como para la instalación de sistemas de generación distribuida.