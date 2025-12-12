Neuquén se prepara para licitar la mina de Andacollo: la justicia rescindió el contrato de Trident

La mina de oro de Andacollo fue abandonada también en el 2014, por la anterior concesionaria. Foto: archivo

Una decisión de la justicia comercial de Buenos Aires generó un “cambio rotundo de escenario” en el conflicto por la paralización de la mina de oro de Andacollo, en el Norte Neuquino. La jueza María Soledad Casazza finalmente declaró la rescisión del contrato entre Trident Southern Explorations de Argentina SRL y la estatal Cormine, dando paso a la posibilidad de que se vuelva a licitar el usufructo del yacimiento.

“Es una resolución muy favorable y que nos abre un panorama hacia un nuevo proceso de licitación, que ya lo tenemos muy avanzado”, afirmó a Diario RÍO NEGRO el presidente de Cormine, Mariano Brillo. “Es una alegría inmensa y significa que teníamos razón: la empresa no quería tener la mina”, sostuvo.

El abogado recordó que, tras el cambio de gestión, se decidió cambiar la estrategia judicial en el concurso de acreedores que Trident tiene abierto desde 2020 “dándole otra visión, enfocada a recuperar la mina”.

Por eso, tanto la minera estatal como la fiscalía de Estado iniciaron una ofensiva contra el proceso de salvataje o “cramdown” en donde Eco Friendly SA, una empresa hasta el momento desconocida, buscaba acordar con los acreedores de Trident y quedarse con el proyecto minero.

En octubre, la firma comunicó su intención de desistir, lo que ahora abre paso a la última etapa del concurso: la declaración de quiebra y el remate de los bienes de Trident.

Brillo dijo que, al rescindirse el contrato de usufructo con la firma que había ganado la licitación en 2016, ahora la Provincia queda liberada para lanzar una nueva licitación y reactivar el yacimiento, mientras en paralelo se continúa el reclamo por la deuda de la concesionaria anterior.

Si bien aún falta que la sentencia quede firme (el plazo para que Trident apele vencería el miércoles que viene), hay expectativas de que la Cámara de Apelaciones resuelva ratificando la decisión de la jueza.

Recién con la resolución confirmada, Cormine avanzará en la convocatoria a inversores.

Un contrato «más estricto»

“Vamos a ser más estrictos, Cormine va a tener una participación activa como ocurre hoy con GyP y vamos a tener el control ambiental”, anticipó Brillo sobre los pliegos de licitación que se lanzarán para la búsqueda de inversores.

Por ahora no hay plazos confirmados, aunque el funcionario evaluó que para el primer trimestre del año que viene podría abrirse el proceso licitatorio porque aseguró que es un pedido con el que insiste el gobernador Rolando Figueroa. En un acto realizado el mes pasado en Andacollo, el mandatario dijo que la mina “se va a licitar como corresponde” a empresarios a los que “les dé el cuero para llevarla adelante”.

Brillo aseguró que hay interés de empresas “serias” para participar y planteó que las expectativas para las inversiones son buenas porque, si bien es un yacimiento de escala pequeña a mediana, “solo se ha explotado al 10% y las reservas están comprobadas y son genuinas”.

La mina de Andacollo ya pasó por dos malas experiencias: antes que Trident se hiciera cargo de su usufructo durante el gobierno de Omar Gutiérrez había estado bajo el mando de Andacollo Gold, empresa que también abandonó la explotación y terminó en quiebra.