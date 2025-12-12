Aranguren: «Hay una concientización de la población en cuánto a que la energía cuesta»

"Es cierto que viniendo de donde veníamos, a la población le costaba más hacer frente al real costo de la energía" aseguró acerca de las medidas realizadas durante la gestión de Macri.

El exministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, mostró su aprobación respecto al nuevo esquema de subsidios, y aseguró que el país está en «buen camino». Señaló que ve una intención del gobierno de reducir la inflación, lo que permite reducir el costo de los subsidios dentro de su política. «Hay una concientización de la población en cuanto a que la energía cuesta y hay que pagarla», señaló.

El nuevo esquema de subsidios de energía eléctrica, gas natural, garrafas y gas propano por redes dividirá a los consumidores en dos: entre quienes contarán con subsidios y aquellos que pagarán la tarifa plena. De esta forma se reemplaza a la segmentación por niveles -N1, N2 y N3- del sistema anterior.

«A medida que se estabilice la economía y no haya desvíos importantes en la relación entre el peso y el dólar, disminuirá el posible riesgo de aplicar una política de reducción de subsidios, porque habrá un mejor reflejo de lo que son los costos de la energía en la balanza comercial de Argentina» explicó Aranguren en el programa radial Cosechas y Negocios.

Sin embargo, aseguró que las tarifas aún no llegaron a un estado de actualización correcto, y siguen atrasadas respecto a otros precios en la economía. Señaló que «habrá beneficios para todos» en la medida que adquieran el valor «que corresponde» y haya consciencia sobre el consumo racional y eficiente de la energía.

«Para el hogar, porque se pagará menos por la energía que se requiere, y para la Argentina en su conjunto porque a medida que tengamos un menor consumo del mercado interno y un consumo más racional, mayor será la capacidad de exportación, y por lo tanto de ingresos de divisas» planteó.

Aranguren también defendió la revisión de los subsidios. Criticó el alcance actual de ley de Zona Fría, describiéndola como distorsivo: «Es totalmente absurdo. Tenemos que volver al esquema anterior donde sólo se consideraba zona fría la Patagonia, a la Puna, o sea a los lugares que corresponden del país, pero no el resto»

«Es importante que la gente reciba ayuda económica en la medida que no pueda afrontar una canasta energética mínima, y no que le estamos regalando la energía a un precio distinto. Porque la energía cuesta lo mismo la consuma quien la consuma, con alto o bajo poder adquisitivo» concluyó.

Diferencias con las medidas en la gestión de Macri

En 2016, cuando Aranguren era ministro de Energía en la gestión de Mauricio Macri, se realizaron medidas en el precio de las tarifas que fueron resistidas en aquel entonces. «Es cierto que viniendo de donde veníamos, a la población le costaba más hacer frente al real costo de la energía» dijo cuando se le consultó acerca de las diferencias entre las medidas actuales y las realizadas en años anteriores.

«Tomando de referencia la tarifa eléctrica del gran Buenos Aires: cuando llegamos al gobierno la tarifa remuneraba el 13% del costo de producir, transportar y distribuir la energía eléctrica. Cuando llegó la administración actual, esos valores estaban entre el 50% y el 60%. O sea, el punto de partida era totalmente distinto, y por lo tanto las posibilidades de tener éxito», explicó.