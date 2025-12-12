Río Negro prevé más regalías con las hidroeléctricas y bajar el costo de la electricidad

El gobernador Weretilenck dijo que junto a su par neuquino obtuvieron más de lo que se habían propuesto con los beneficios por los nuevos contratos de las hidroeléctricas. Archivo

El gobierno de Alberto Weretilneck ve todo ganancia en los nuevos contratos de concesión de las hidroeléctricas y proyecta más ingresos por regalías, canjear el pago en especie habilitado para lograr rebajas en las tarifas que lleguen al consumidor final y sumar un canon que hasta el momento era inexistente.

“De no tener canon de agua, ni manejo sobre el funcionamiento de las represas, ni regalías al 100 por ciento, ni energía en especie, hoy tenemos todo esto”, afirmó recientemente ante la prensa en la cordillera el gobernador.

En la vereda de enfrente, senadores peronistas de Río Negro y Neuquén (mandato cumplido ayer y nuevos) a principios de diciembre denunciaron una “entrega” de las represas con “representación simbólica” de las provincias. Antes habían intentado con una acción de amparo frenar la licitación por presunto perjuicio económico para el Estado.

Proyección para el 2026



En Río Negro, la proyección de regalías por las hidroeléctricas previstas en el Presupuesto para el 2026 -según datos aportados por el Departamento Provincial de Aguas (DPA)- es de 6.905.187 millones de pesos, aunque esa estimación se realizó antes de la adjudicación de las concesiones que está en fase final en el gobierno nacional. Por eso se estima un reajuste de esos montos que hasta el momento no es público.

Weretilneck habló con optimismo por las «ganancias» con los contratos de las hidroeléctricas. Justo cuando estuvo en la cordillera con el ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez. Foto: Archivo/M. Martinez

Río Negro comparte con Neuquén la ubicación de los complejos Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados, y avanzaron para la adjudicación las empresas Edison Energía, Central Puerto y BML Inversora.

“Logramos más de lo que nos habíamos propuesto” dijo entusiasmado el gobernador al hablar de las exigencias en los pliegos de la concesión que llevó adelante la secretaría de Energía de la Nación.

Weretilneck señaló que se van a “prácticamente duplicar” las regalías porque a partir de ahora “se liquidarán por el total de la generación y no por una parte”, como ocurría hasta el momento. En realidad las concesionarias deberán pagar el 12% del total de su facturación, mientras que ahora se toma uno de los tres componentes del precio.

Según los ingresos concretos al mes de octubre, publicados por el ministerio de Hacienda, por el concepto de regalías de las hidroeléctricas la Provincia recibió 5.172 millones de pesos, es decir que faltando dos meses reunió el 75% de los recursos totales proyectados para el próximo año. Por eso se infiere que ese objetivo mencionado por el gobernador -en un cálculo conservador y si se recibe en aporte directo- superará los 10.000 millones de pesos.

Pero con los nuevos contratos se habilitará también la opción de que las empresas paguen las regalías en especie, algo que fue destacado por el gobernador que especula con la opción de recibir ese pago en energía eléctrica al costo de generación. “Esa diferencia puede permitir en el futuro estimular radicaciones industriales, abaratar costos o impulsar proyectos para empresas y residencias”, aventuró.

“El hecho de poder retirar regalías en especies genera algún tipo de tarifa diferencial”, afirmó pero todavía no está nada cerrado y se evaluará con el nuevo sistema en marcha. A modo de ejemplo el gobernador dijo que hoy se paga alrededor de 70 dólares el megavatio de electricidad y la que producen las represas cuesta entre 15 y 19 dólares.

La provincia también recibirá un canon por el uso del agua, equivalente hasta un máximo del 2% de los ingresos totales de las concesionarias por la energía eléctrica generada, que antes no estaba contemplado; y otro 2% destinado a la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).