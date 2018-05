El dólar abrió a $22,20 pero ya ganó 10 centavos

Rige el límite a tenencias en dólares de los bancos

Los bancos no podrán desde hoy disponer de más de un 10% de sus tenencias en dólares, de acuerdo con lo dispuesto el viernes pasado por el Banco Central, no obstante lo cual un análisis del banco de inversión brasileño BTG Pactual, puntualizó que el mayor aporte provendrá de las entidades públicas, y que rondará los US$ 1.500 millones.

“La decisión de reducir el límite de las posiciones cambiarias del banco del 30% al 10% del capital complementa las tasas más altas (de 40% anual), y conducirá a una reducción rápida en las posiciones en dólares”, afirmó el BTG en un informe difundido hoy.

Sin embargo, puntualizó que “de acuerdo con los datos de febrero, sólo los bancos públicos estaban cerca del límite del 30%, en un 29%, ya que los privados rondaban el 2%”.

En consecuencia, el análisis del banco brasileño subrayó que “el impacto es difícil de estimar sin la información actual, con un capital total de los bancos privados de US$ 12.000 millones, sobre US$ 20.000 millones de todo el sistema”.

No obstante, estimó que “el impacto debería rondar los US$ 1.500 millones como máximo, principalmente de los bancos públicos, y es un hecho aislado, que desaparecerá el martes”.

El Banco Central estableció el viernes pasado que a partir de hoy “la posición global neta positiva de moneda extranjera de las entidades financieras computada en saldos diarios al tipo de cambio de referencia no podrá superar el 10% de la responsabilidad patrimonial computable o los recursos propios líquidos, ambos del mes anterior al que corresponda, lo que sea menor”.