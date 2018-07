La imagen de Macri dejó de caer, pero hay escepticismo

El gobierno navega hoy en un mar más calmo, pero en un barco seriamente dañado y con algunos nubarrones formándose en el horizonte que despiertan preocupación. Algunas últimas encuestas indican que, luego de mayo –el mes más duro de la corrida cambiaria–, la caída de la imagen empieza a tomar cierta estabilidad: la imagen del presidente Mauricio Macri y su gobierno no se recuperó en junio, pero tampoco cayó. Algunos consultores creen que habría encontrado su núcleo duro. Al mismo tiempo, la valoración de la situación económica se mantienen a niveles tan bajos como los de inicios del 2016, pero a diferencia de esos primeros meses de gobierno las expectativas para el futuro no son nada buenas. Como “lado positivo” para el gobierno, todos los encuestadores concuerdan en que, en el escenario actual y sin candidaturas firmes, Macri ganaría cualquier posible balotaje. Y a Cambiemos le sigue conviniendo la polarización con el kirchnerismo.

“La aprobación de la gestión gubernamental parece haber llegado a su piso, con una popularidad cercana al 34%, impulsada por los sectores más característicos del núcleo electoral de Cambiemos: adultos mayores y sectores de alto poder adquisitivo. Solo un significativo deterioro de las condiciones socioeconómicas del país podría perforar este piso. Aquí será clave seguir el desenlace de la crisis cambiaria, y su impacto en precios (inflación) y empleo”, sostiene Guido Moscoso, de Opinaia, una de las últimas encuestadoras en publicar estudios esta semana.

Los datos de junio indican una valoración negativa de la gestión del gobierno del 61% y una positiva de 34%, sin modificaciones respecto de fines de mayo.

Algo similar analiza Lucas Romero, de Synopsis: “En marzo medimos quiénes querían que gane Cambiemos, y daba 36,8%. Lo medimos en junio, después de la crisis de mayo, y nos dio 36,2%. Como si no se hubiera modificado ese núcleo de gente que quiere que le vaya bien al gobierno, sobre esa base hay alguna expectativa para recuperar y llegar competitivo al año próximo, pero por más que juegue mal, necesita empezar a meter goles”. Synopsis midió en junio la imagen positiva del gobierno por primera vez debajo del 30%: cayó desde noviembre, en 51,6%, a junio en 29,1%.

Entre los últimos estudios publicados está el de la a consultora Ricardo Rouvier y Asociados, que también arrojó pocas variaciones. La imagen del presidente dio 58,8% negativa (0,1% menos que mayo) y 37,4% de positiva (0,5% menos que el mes anterior). La evaluación de gobierno 61,8% negativa (0,3% más) y 33,1 positiva (0,7% más). La imagen negativa había crecido en abril 2% y en mayo más de 4%.

“Después de la turbulencia más grande de mayo lo que hizo fue estabilizarse. Estabilizarse no quiere decir recuperar, sino que dejó de caer, y venía cayendo desde diciembre. Hoy está detenida”, sostiene Rouvier, que considera que aún no se puede hablar de “tocar fondo”: “Eso sería un 7% u 8% de imagen positiva y hoy hay un 33% que lo sostiene. Pero tampoco veo posibilidades de acá a fin de año de que tenga una suba, puede ser una pequeña, poco significativa. Las expectativas económicas han caído mucho, y no se ve recuperación económica a corto plazo”, afirma.

Quien no opina que la caída se haya estabilizado es Jorge Giacobbe, de Giacobbe & Asociados, una de las pocas consultoras que previeron el resultado electoral de 2015. Los números de junio señalan una imagen positiva para el gobierno 36% y una negativa en 53%. Esto es, 3% más de negativa y menos de positiva que en mayo.

“Es que el diagnóstico es equivocado. Macri perdió 15 puntos de imagen antes de la corrida. El gobierno perdió la confianza de la opinión pública, y tras varios meses de caída de imagen el mercado se anotició y se puso paranoico. No al revés, por eso no hubo estabilidad ahora. La capacidad de tolerancia se está agotando. Es todo pérdida de confianza”, sostiene.

Respecto a la posibilidad de haber encontrado el piso, asegura: “Creo que el núcleo duro del gobierno oscila entre el 25 y el 30%. O sea, todavía hay margen para caer. Pero ahora el gobierno está en el capital político que tenía antes del balotaje en 2015, en las generales”.

En términos de expectativas económicas las cosas no están bien para el oficialismo. La consultora Management and Fit elabora semanalmente un índice de optimismo económico sobre la gestión nacional. Si se toma mes a mes: en abril, las expectativas económicas se ubicaban en 36,4%; a fines de mayo era 33,8%, y a fines de junio se ubicó en 32,2%.

De acuerdo a la encuesta de Opinaia, la evaluación sobre la situación económica del momento no varía respecto a lo que sucedía un año atrás: el 50% de los encuestados consideró que era negativa y lo mismo sucedió ahora. Lo que sí cambia son las expectativas para el año siguiente: mientras en 2017 el 38% creía que mejoraría, y sólo el 33% que empeoraría, hoy el 45% cree que empeorará y sólo el 32% que mejorará. De acuerdo a la encuesta de Rouvier, el 51,9% es pesimista y sólo el 23,1% de optimista.

“La tendencia es que el optimismo político y el económico estuvieron bajando bastante en los últimos meses. Cómo le van a ir a estos indicadores en el futuro es pensar cómo le va a ir a la economía en los próximos meses. Si el dólar se calma, podremos ver una estabilización de los indicadores de optimismo y luego una mejora. Pero obviamente va a haber que controlar los daños de la crisis y minimizar el impacto, y ese impacto se va a sentir. Lo que es inflación se está sintiendo, lo que es empleo se va a sentir en los próximos meses”, analiza Matías Carugati, economista jefe de Managment.