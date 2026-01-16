Libertad, una calle angosta

Fabio Abraham Exsecretario de Gobierno, exconcejal UCR

LOMAS DE ZAMORA

Causa asombro que se ajuste a los jubilados, a las personas con discapacidad, a la educación pública, a la salud pública, a los trabajadores, a la mayoría de la sociedad y se lo haga en nombre de la libertad.

Dice el presidente “Hay que exterminar a todos los colectivistas”.

Engloba a la izquierda, socialistas, radicales, nacionalistas y un sector importante del peronismo bajo un mismo título “comunistas”

Ni la dictadura fue tan Maccarthista como este Gobierno, disentir es sinónimo de comunista.

¡Todo esto en nombre de la libertad!



Pero mientras tanto, se permite vender las tierras limítrofes a extranjeros, vulnerando las fronteras, se beneficia a las multinacionales bajando impuestos, se sigue robando y vaciando el PAMI, y se intenta una reforma laboral que daña de sobremanera los derechos adquiridos por los trabajadores. Muchos de sus funcionarios son la “casta” o “zánganos del Estado” Como Scioli o Burlich que viven del Estado hace más de 40 años.



No entiendo a las fuerzas de seguridad que reprimen a los jubilados y custodian a los venezolanos que se manifestaron por la captura de Maduro; tampoco entiendo a los militares que apoyan a este gobierno, festejan el nombramiento de Presti, pero miran para otro lado cuando el presidente dice admirar a Thatcher y los diputados libertarios dicen para que queremos las Malvinas, y como si tuvieran el síndrome de Estocolmo, el 80% de los uniformados están bajo la línea de pobreza.

