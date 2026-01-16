ESCUCHÁ RN RADIO
La convivencia social

Patricio Oschlies
DNI 21.644.451

Estimado Sr. director:
La convivencia social no se deteriora solo por grandes actos de violencia, sino también por pequeñas acciones cotidianas que pasan casi inadvertidas: interrumpir a quien está hablando, desoír, ridiculizar, imponer y un largo etcétera. Son microviolencias que desgastan el vínculo social y empobrecen la vida en común. Y que, además, engendran más situaciones microviolentas.

Si aspiramos a vivir en una sociedad más pacífica y sana en términos de vínculos humanos, el primer paso sería revisar nuestras acciones y palabras cotidianas. Convivir mejor puede ser un gran propósito para 2026.
Atentamente,


