Necrológicas de hoy, viernes 16 de enero de 2026
Las necrológicas del día de hoy, viernes 16 de enero, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
castaño, eugenia sofía
El personal de la empresa VENVER S.A. participa con profundo pesar el fallecimiento de quien en vida fuera parte de su historia, haciendo llegar a sus familiares las más sentidas condolencias y rogando a Dios por su eterno descanso.
castaño, eugenia sofía
El Directorio de la Empresa VENVER S.A., agradeciendo haber compartido con ella parte del camino, participan con profundo pesar su fallecimiento, acompañando a sus familiares y seres queridos en este difícil momento y elevando una oración por el eterno descanso de su alma.
castaño, eugenia sofía
Olga Kochowicz y Julio Méndez participan con profundo pesar su fallecimiento, acompañando a su familia y seres queridos en este doloroso momento. Elevamos una oración en su memoria y expresamos nuestras más sinceras condolencias, deseando una pronta resignación ante tan irreparable pérdida.
castaño, eugenia sofía
Enrique Förster y familia, participan con profundo pesar su fallecimiento, acompañando a su familia y seres queridos en este momento de tanto dolor, elevando una oración en su recuerdo y haciendo llegar sus más sinceras condolencias,Deseamos fortaleza y consuelo ante tan irreparable pérdida
Comentarios