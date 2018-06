Macri: “¿Qué quería el peronismo, hacer una demostración de poder?”

Como se había anunciado, el presidente Macri vetó la ley de “Emergencia energética” sancionada l madrugada de ayer en el Senado por impulso de los bloques peronistas. La ley, que ponía freno a los aumentos en los servicios y retrotraía los precios a noviembre del año pasado, “fue inconducente y no le cambió nada a la gente, porque está en el mismo lugar”, dijo el presidente. “Los gobernadores, los senadores tienen que explicar por qué votaron algo que ellos mismos dijeron que era un desastre, un mamarracho y me pedían que les asegure que lo iba a vetar”, reveló.

El de ayer fue el quinto veto total en los dos años y medio de gestión de Macri, entre los que sobresale también la ley por la doble indemnización en los despidos, de 2016. Hubo otros tres vetos parciales.

El presidente dio una conferencia de prensa en Salta, a donde llegó para una serie de actividades que incluyeron un encuentro con el gobernador Juan Manuel Urtubey, el único de los mandatarios peronistas que dio instrucciones a sus senadores de rechazar la iniciativa.

“¿Que quería el peronismo, hacer. Una demostración de poder? Ya sabemos que tienen la mayoría en ambas cámaras. Pero que no se equivoquen, el poder lo tiene la gente”, desafió el presidente. Pareció una respuesta directa a los fundamentos de la ley de “emergencia”. Puntualmente, en la previa de la sesión del miércoles, el senador Miguel Pichetto, había definido su voto como “un mensaje político del Congreso al gobierno”.

El Senado sacó la ley que tenía media sanción de Diputados en la madrugada. El proyecto tuvo 37 votos a favor –entre ellos los expresidentes Cristina Kirchner y Carlos Menem– y 30 en contra. Cinco de los seis senadores de la región votaron en favor de la ley.

“No es facultad del Congreso decir cuáles son las tarifas. Y además no fue una ley federal”, dijo el presidente. Y explicó: “Estamos haciendo algo que era un reclamo para una Argentina más equitativa: que todos los argentinos paguemos las mismas tarifas. Buenos Aires y el Gran Buenos Aires venían con una tarifa mucho menor. Esto va a compensar eso. (En cambio), si esta ley rige, vuelve a generar inequidad”.

Macri se mostró confiado en que el veto no le traerá costos políticos: “ No podemos dar mensajes contradictorios: o entendimos cuál es el camino o no lo entendimos. Este gobierno lo entendió y estoy convencido que vamos a volver a demostrar que la mayoría lo entendió, que esto fue una recaída, una contradicción”.