Necrológicas de hoy, jueves 4 de junio de 2026

Gelos Vda de Rodriguez, Eva Aurora Falleció en Gral. Roca a los 85 años. Su hijo Hugo y Evangelina, sus nietos Lucas y Laureano y su ahijado Leandro Monti participan su deceso y comunican que sus restos serán velados en Vintter 302 de Stefenelli el día 2 de junio y recibirán sepultura el día 3 de junio en la Necrópolis Local. Servicio de Pompas fúnebres Pedro de Venecia s.s.

MESCHINI, MIGUEL JOSE Falleció el 1 de junio de 2026 a los 83 años. Sandra Enriquez, sus hermanas Teresa de Millet y Alicia Meschini, cuñado Mario Rozza, sus sobrinos: Monica y Hugo Millet, Graciela y Alejandro Rozza, primos y amigos. Elevan una Oración en su Memoria y Eterno Descanso. Comunican que sus restos fueron inhumados en el Cementerio Centenario.

Dr. HERNANDEZ, SANTIAGO ANTONIO Falleció en Gral. Roca a los 94 años. Sus Hijos: Calito, Tato, Tata, Gaby, Nenino, Chachi, Negrita, Gosi y Machi. Sus hijos políticos. Sus nietos y bisnietos. Su hermano: Tago, sobrinos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos serán velados hoy de 12 a 15 en Sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes, Evita y Ruta 6 e inhumados, previo oficio religioso en la Capilla del mismoSERVICIO: EMPRESA DINIELLO

BOUZO, HUGO ANTONIO Falleció en Neuquén el día 1 de Junio a la edad de 79 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, velados en calle Rep. Italia 3979, fueron inhumados a las 16:00hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

PUENTES, NESTOR ENRIQUE Falleció en Neuquén el día 01 de Junio a la edad de 67 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, serán inhumados a las 17:30hs. en el Cementerio de Plottier. SERVICIO SOCIAL CALF

SILVERI, MARIO RAUL Falleció en Neuquén el día 01 de Junio a la edad de 81 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, serán inhumados a las 12:00hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

Carmelink, Luis Antonio Consorcio Edificio Belgrano participa su fallecimiento y acompaña a sus familiares en estos difíciles momentos.

Hernandez, Dr.Santiago La familia Costantino-Bello comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Santiago, acompañando a su familia y amigos, elevando una plegaria en su memoria. Su recuerdo será imborrable en el corazón de esta gran familia que construyó.

Hernández, Santiago Nilo Querido Santiago, hoy nos toca despedirte. Vamos a extrañar encontrarte en los almuerzos compartidos y las palabras cruzadas de cada día. Tu casa de puertas abiertas, los momentos vividos juntos, las celebraciones en la chacra y las conversaciones que supimos tener. Sos de las personas maravillosas que dejan una huella bonita a su paso! Con amor tu hermano Tago y sus hijos Pablo, Fernanda, Mariana, Alejandra , nietos y bisnietos.

RAPONI, SARA BEATRIZ Falleció en Neuquén el 3 de junio del 2026 a la edad de 89 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos velados en sala A de calle Bahía Blanca 546, serán inhumados a las 8 Hs del dia 04 de junio en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

MORALES, BERNARDINO Falleció en Neuquén el día 2 de Junio a la edad de 84 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, velados en calle Godoy 522, fueron inhumados a las 17:00hs. en el Cementerio Progreso de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

Hernandez, Santiago Antonio Querido tío, gracias por regalarnos todos estos años de familia, cariño, humor y presencia. Estuviste cada vez que te necesitamos. Te recordamos siempre. Mariana y Alejandro.

ROTTER, SILVANA «Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia»La Presencia Salesiana en Villa Regina, expresa con profundo pesar el fallecimiento de quien fuera docente del Instituto Niño Jesús. Durante largos años dedicó su vida a la formación de nuestros alumnos, con compromiso y vocación. Nos unimos en oración y acompañamos con afecto a su mamá Mari, a su esposo Ángel, a sus hijos Luciano y Ana Gilda, y a sus hermanas en este momento de dolor, elevando súplicas por su eterno descanso.

FURLOTTI, ENRIQUE CESAR Norberto J. Cofone y familia comunican con profundo pesar el fallecimiento de su amigo Enrique, acaecido el 31/05/2026 y acompañan a sus hijos Andrés y Pablo, sus nietos y demás familiares en este momento de dolor. Gracias amigo, Ya nos volveremos a ver y seguiremos charlando.

SORIA, MONICA ANDREA Falleció el 02/06/2026.Directorio y personal del Banco Provincia del Neuquén SA, participan del fallecimiento de la madre de nuestro compañero Martin Cordero, acompañándolo a él y a sus familiares en este difícil momento.