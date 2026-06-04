CALF cruzó a ACIPAN por las tarifas eléctricas y aseguró que está entre las más accesibles del país

La Cooperativa CALF salió a responder las afirmaciones de la Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines de Neuquén (ACIPAN), que había advertido que la tarifa eléctrica de la ciudad figuraba entre las más altas del país. La distribuidora aseguró que las conclusiones parten de una lectura incompleta del estudio utilizado como referencia.

Según la cooperativa, el análisis difundido por ACIPAN toma datos del Reporte de Tarifas y Subsidios N° 38 elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la UBA y el Conicet. CALF afirmó que la entidad empresaria omitió aclaraciones metodológicas consideradas centrales por los propios autores del trabajo.

La respuesta sostiene que la tarifa utilizada para representar a Neuquén en el informe académico no corresponde a la que efectivamente aplica la cooperativa. Ese punto es presentado como una de las principales objeciones al planteo realizado por ACIPAN.

Además, recordó que el IIEP advierte expresamente sobre los riesgos de comparar cuadros tarifarios de distintas provincias sin analizar previamente las condiciones regulatorias, geográficas y operativas de cada jurisdicción. La cooperativa considera que esa advertencia fue ignorada en la interpretación del estudio.

CALF apeló a otros indicadores para defender su posición

Como respaldo de sus argumentos, la entidad citó datos del Observatorio de Tarifa Eléctrica Argentina (OTEA), elaborado por la Universidad Nacional del Sur y el Conicet. Según ese relevamiento, la tarifa residencial de CALF se encuentra en valores cercanos al promedio nacional.

La cooperativa agregó que para las pequeñas demandas comerciales de hasta 10.000 kWh mensuales sus costos aparecen entre los más competitivos del país. También aseguró que los valores aplicados a grandes usuarios se ubican dentro de parámetros similares a los registrados a nivel nacional.

Otro de los aspectos destacados por CALF es la necesidad de considerar las particularidades de la Patagonia. Los mayores salarios, las largas distancias, la baja densidad poblacional y las condiciones climáticas incrementan los costos de distribución respecto de otras regiones.

La entidad sostuvo que estas características generan diferencias estructurales que no pueden ser ignoradas al momento de comparar tarifas entre provincias. Por ese motivo cuestionó las evaluaciones basadas exclusivamente en el valor nominal de las facturas.

El concepto de asequibilidad, en el centro de la discusión

La cooperativa también puso el foco en la relación entre el costo de la energía y los ingresos de los usuarios. Ese indicador, conocido como asequibilidad, busca medir el esfuerzo económico real que representa el pago del servicio.

De acuerdo con un estudio citado por CALF, los usuarios destinan en promedio el 1,98% de sus ingresos al pago de la electricidad. Ese porcentaje ubicaría a la distribuidora entre las diez más accesibles del país según el relevamiento mencionado.

En su documento, la cooperativa argumentó que las comparaciones deben incorporar variables como los ingresos, la densidad de usuarios, la infraestructura disponible y los costos operativos. Sostiene que esos factores son tan importantes como el valor final de la tarifa.

«La tarifa de CALF es una de las diez más accesibles del país», afirmó la cooperativa en la respuesta difundida tras la polémica generada por el informe presentado por ACIPAN. La discusión reabrió el debate sobre los criterios utilizados para medir y comparar el costo de la energía eléctrica en las distintas regiones argentinas.