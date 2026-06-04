Río Negro cobrará unos 40 millones de dólares por el nuevo esquema de regalías hidroeléctricas

Río Negro tendrá un fuerte aumento en sus ingresos por regalías hidroeléctricas, a partir de la modificación del esquema de retribución económica planteada con las nuevas concesionarias.

Esa modificación incluyó un proyecto gubernamental enviado a la Legislatura donde se “otorga la concesión provincial de uso del agua a las futuras operadoras de las centrales de Alicurá, El Chocón y Piedra del Águila”, y se fija una “retribución equivalente al 1% de la facturación obtenida en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) por la generación hidroeléctrica”.

La iniciativa -que tendrá tratamiento en la sesión del jueves 11 de junio– formalizará el nuevo diseño retributivo, el cual, permitirá “cuadruplicar” la actual percepción de Río Negro por regalías, según las estimaciones del Departamento Provincial de Aguas (DPA).

Números del DPA

En el Plenario de comisiones, el titular del organismo, Néstor Pérez, aseguró que actualmente se perciben unos 9,5 millones de dólares anuales por las regalías hidroeléctricas. El funcionario habló de que esos cobros se cuadruplicarán, entonces se aproximarán a los 38 millones de dólares.

Por el canon del uso de agua, Pérez consignó otra partida de 1,5 millones de dólares. Esta suma se cobra desde marzo y crecerá con la liquidación en especie. Así, el total por las regalías y por el flamante canon superará los 40 millones de dólares anuales.

Como referencia, la Provincia percibió este año ese monto por el bono inicial por la ejecución del proyecto petrolero VMOS.

Los técnicos remarcan la provisionalidad de los cálculos, ya que dependen de diferentes variables, como la generación energética y el costo de la energía.

El titular del DPA, Néstor Pérez explicó el proyecto en el Plenario de la Legislatura, acompañado por el Fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan. Foto: Gentileza.

La suba proyectada se explica en que el nuevo mecanismo permitirá a la Provincia participar y cobrar directamente en energía y no solamente en dinero. La misma -kilowatts o en megas- se venderá en el Mercado Eléctrico Nacional y determinará que los ingresos sean mayores a las actuales regalías.

Apoyos y el pedido del peronismo

Ese mecanismo requirió la incorporación de la empresa Edhipsa al Mercado Eléctrico Mayorista y, hace algunas semanas, la Nación autorizó ese ingreso y habilitó a Río Negro “como Provincia Comercializadora de Regalías en Especie”.

La aprobación legislativa para el jueves 11 se descarta, a partir del respaldo de la mayoría de las bancadas en el Plenario, expuesto en un dictamen favorable. La posición peronista -Vamos con Todos y PJ- quedó pendiente, a la espera de modificaciones solicitadas. Requirió que las regalías hidroeléctricas se coparticipen con los municipios.

La reforma de la liquidación y su consecuente incremento de recursos operará en los próximos meses. “Restan unos trámites administrativos”, se explica en el DPA.

El proyecto del gobernador Alberto Weretilneck, elevado con acuerdo de ministros, se presentó el lunes en la Legislatura y, al otro día, se analizó en el Plenario de Comisiones.

La norma pretendida se encuadra en las condiciones pactadas con Nación para concesionarias de Alicurá, El Chocón y Piedra del Águila, en el marco del proceso de privatización impulsado por el Gobierno nacional.

La propuesta contiene seis artículos, dos de forma. El primero determina la “retribución por el uso especial del recurso hídrico con fines de generación hidroeléctrica” y lo establece “en el 1% del monto facturado por toda venta que el concesionario” realice. Prevé llevarlo al 2% si Neuquén “renuncia a su percepción en relación con recursos hídricos compartidos”.

El segundo otorga la “concesión del uso especial del recurso hídrico de dominio provincial a los concesionarios” y el tercero precisa que la autoridad de Aplicación será la secretaría de Energía.

El cuarto faculta a esa cartera para “dictar las normas necesarias para la correcta aplicación” de la norma, “incluyendo la determinación de la base de cálculo, procedimientos de liquidación, plazos de pago, mecanismos de verificación y toda otra medida necesaria para su operatividad”.