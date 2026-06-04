Sierra Grande: Río Negro coordina el avance de futuros proyectos mineros con el Municipio y empresas involucradas

El gobierno de Río Negro organizó en Sierra Grande las primeras mesas de trabajo de los proyectos mineros Target 300 y Delta XXI. En los encuentros coordinados a través de la Secretaría de Minería y Trabajo, estuvieron presentes el Municipio local y representantes de las empresas involucradas.

Las reuniones se realizaron en el Centro Integrador Comunitario, donde se planificó como acompañar el avance de ambos proyectos, donde se abordó especialmente la demanda laboral que tendrán las próximas etapas de desarrollo, indicó la Provincia.

Durante los encuentros se trabajó sobre los protocolos de contratación de mano de obra local, la legislación vigente, la articulación entre las empresas, el Municipio y el Estado Provincial, así como también sobre la Bolsa de Trabajo Municipal, los perfiles laborales disponibles y los mecanismos de seguimiento y fiscalización previstos para cada iniciativa.

La secretaria de Trabajo, María Martha Avilez, destacó la importancia de construir estos espacios de trabajo conjunto desde las etapas iniciales de los proyectos.



En ese sentido, aseguró: “La planificación anticipada es fundamental para que el desarrollo productivo genere oportunidades concretas para las y los rionegrinos».

«Por eso impulsamos estas mesas junto a la Secretaría de Minería, promoviendo el diálogo entre todos los actores involucrados para que las necesidades de empleo puedan ser cubiertas con trabajadores locales y mediante procesos de capacitación acordes a la demanda que se viene”, sostuvo Avilez.

La funcionaria también consideró el trabajo articulado entre el Estado Provincial, las empresas y los sindicatos como factor clave para que se acompañe el crecimiento de la actividad y garantizar que sus beneficios impacten de manera positiva en las comunidades de la región.