CALF rechazó un informe de ACIPAN y aseguró que su tarifa eléctrica está entre las más accesibles del país

La Cooperativa CALF salió al cruce de un informe difundido por ACIPAN sobre el costo de la energía eléctrica en Neuquén y sostuvo que las conclusiones presentadas son «parciales y tendenciosas», ya que no contemplan factores estructurales que influyen en la conformación de las tarifas.

Según el documento elaborado por la distribuidora, el análisis de ACIPAN utiliza datos del Reporte de Tarifas y Subsidios del IIEP, pero omite aclaraciones metodológicas que el propio estudio considera fundamentales para realizar comparaciones entre distintas jurisdicciones. Entre ellas, CALF remarcó que la tarifa tomada como referencia para Neuquén no corresponde a la que aplica la cooperativa en la ciudad.

La entidad señaló además que las comparaciones tarifarias deben contemplar variables como la extensión de las redes, la densidad poblacional, los costos operativos, las condiciones climáticas y los distintos marcos regulatorios que existen en cada provincia. En ese sentido, destacó que la realidad de la Patagonia presenta características muy diferentes a las del Área Metropolitana de Buenos Aires y otras regiones del país.

Como respaldo, CALF citó datos del Observatorio de Tarifa Eléctrica Argentina (OTEA), dependiente de la Universidad Nacional del Sur y el CONICET. Según ese relevamiento, la cooperativa se ubica en el promedio nacional para usuarios residenciales y grandes demandas, mientras que registra la tarifa más conveniente del país para pequeños comercios con consumos de hasta 10.000 kWh mensuales.

El informe también destaca que un usuario residencial de CALF destina en promedio el 1,98% de sus ingresos al pago de la electricidad, ubicando a la distribuidora entre las diez con mayor nivel de asequibilidad del país. En comparación, el EPEN presenta un índice de 2,51%, cercano al promedio nacional.

Desde la cooperativa sostuvieron que analizar únicamente el valor nominal de una factura puede conducir a conclusiones erróneas. Para ejemplificar las diferencias regionales, indicaron que algunos insumos utilizados para el mantenimiento de redes eléctricas tienen costos significativamente más altos en Neuquén que en otras provincias. Un cable eléctrico normalizado de 6 mm², por ejemplo, cuesta más del doble que en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Además, el documento remarca que las diferencias de precios en bienes y servicios también responden a los distintos niveles salariales y al costo de vida de cada región. Por esa razón, CALF insistió en que las tarifas eléctricas deben evaluarse junto con indicadores de ingresos, densidad de usuarios y costos operativos para obtener una comparación más representativa de la realidad económica de cada provincia.

La cooperativa concluyó que los estudios especializados coinciden en que la asequibilidad de una tarifa no depende exclusivamente del monto que figura en la factura, sino de la relación entre ese costo y la capacidad de pago de los usuarios