Boleta Única de Papel e IA en campaña, los cambios que esperan análisis para las elecciones de Río Negro

La Boleta Única de Papel tuvo su estreno nacional en las elecciones legislativas de 2025. Hay proyectos para replicarlo en Río Negro. Archivo

En medio del debate nacional por la reforma electoral, que tiene entre sus principales medidas la eliminación de las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), en Río Negro hay proyectos que esperan una definición, especialmente la aplicación de la Boleta Única de Papel y una regulación innovadora del uso de la IA en campañas.

El debate por la Boleta Única de Papel se reedita. Fue motivo de análisis rionegrino cuando se aprobó a nivel nacional y la exsenadora de JSRN, Mónica Silva, se convirtió en la llave para la sanción de la ley nacional que entró en vigencia en las elecciones legislativas de 2025.

Pero el gobierno de Alberto Weretilneck no tiene en análisis replicar esa medida en la jurisdicción provincial y se abocó en avanzar hacia la ley de Ficha Limpia para frenar candidaturas de condenados (con sentencia en segunda instancia) de delitos dolosos, un tema que a la inversa no tuvo correlato en la esfera federal.

Cuando se sancionó la boleta única el gobernador destacó la medida y el rol de su senadora, que promovió que se quite el tilde de votación de lista completa porque entendían que ese casillero beneficiaría el arrastre de las fuerzas nacionales en detrimento de los partidos provinciales. También al experimentar el voto en agosto y octubre pasado valoró la implementación.

Hasta el momento no hay impulso de replicar la experiencia nacional en la Provincia que de a poco se mete en terreno electoral para el 2027, con la posibilidad de anticipar el comicio al primer cuatrimestre del año.

Tres proyectos para Boleta Única de Papel

En la Legislatura hay tres proyectos de ley de la oposición para instrumentar la boleta única presentados este año, incluso algunos reiteraron las iniciativas pasadas que habían perdido vigencia.

En febrero presentaron proyectos los legisladores de Cambia Río Negro, Santiago Ibarrolaza y Patricia Mc Kidd, por un lado; y también el bloque del PRO con Juan Martin como autor, por otro. Tienen algunas diferencias sutiles respecto de ubicar las candidaturas de cada fuerza en filas horizontales o columnas verticales y lo mismo para las categorías que se deben elegir.

El proyecto del PRO propone un espacio para tildar la opción elegida en cada categoría, por ejemplo una para la fórmula de gobernador y vice; otra para legisladores por representación poblacional (sábana) y otra para diputados por circuitos.

El proyecto de Ibarrolaza suma el espacio para tildar la opción de votar la lista completa y en esa misma línea a fines de abril también presentó su propia propuesta el libertario César Domínguez.

Regulación de la IA en las campañas

Domínguez esta semana también presentó otra reforma del Código Electoral llamativa. El legislador de La Libertad Avanza apunta a regular la propaganda y la campaña electoral que utilicen la inteligencia artificial y las plataformas digitales en general, incluyendo las redes sociales.

Fija como premisa que “deberán respetar la libertad de expresión, la crítica política, la deliberación pública, la igualdad de oportunidades electorales y la dignidad de las personas” y remarca la prohibición de utilizar de manera “dolosa” estas herramientas con el fin de “engañar al electorado sobre la identidad, voz, imagen, voluntad, declaración, acto, renuncia, adhesión, conducta o posición política” de una persona, para lo cuals e establecerán sanciones.

El último punto remite a lo que ocurrió en el 2025 en la campaña electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde apareció un video creado con la IA en el que se veía al expresidente Mauricio Macri pidiendo el apoyo por el libertario Manuel Adorni, en detrimento de los candidatos de su propio partido. Luego se repitió el ardid engañoso en las nacionales a plantear el voto a favor de la lista de Provincias Unidas.

El proyecto de Domínguez establece una serie de definiciones del uso de la IA; prohíbe utilizar material engañoso o falso; establece un plazo de 2 años para mantener el material disponible ante pedidos posteriores de la Justicia Electoral; establece exigencias y compromiso a los medios y agencias de publicidad; y exige que cada mensaje con estas herramientas consigne su origen con una etiqueta.

Además la norma propone la posibilidad de que la Justicia intervenga ante la falta de cumplimiento agilizando los procedimientos para ordenar el retiro de las piezas visuales o audiovisuales que incumplan, aún si aparecen en redes sociales.

El proyecto de IA en campaña agrega una “cláusula de libertad política” que indica que no se puede restringir la “crítica política, la sátira, la parodia, la opinión” entre otros puntos y que solo serán sancionables conductas dolosas o gravemente negligentes.