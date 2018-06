Michetti cometió un error en un documento sobre el aborto y se viralizó

La vicepresidenta Gabriela Michetti aceptó ayer definir una fecha concreta para el debate sobre el proyecto que prevé la interrupción voluntaria del embarazo, y además, se achicó el numero de comisiones a las que será girada la iniciativa, pero tras girar el escrito se equivocó y escribió “Proyecto de ley en revisión sobre interrupción involuntaria del embarazo”.

El error de escritura de la vice no alteró lo importante de ese escrito, ya que allí quedaron evidenciados los pedidos que la oposición venía realizando. reclamaban que encabece la comisión de Justicia y Asuntos Penales y no la de Salud. Además pidieron que no intervenga Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda, ambas presididas por opositores a la iniciativa que fue aprobada en Diputados.