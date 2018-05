Nación frena transferencias para obra pública en Río Negro

No es casualidad. La paralización que estamos observando en estas últimas semanas de varios de los tramos de la Ruta Nacional 22, está en línea con el ajuste que está haciendo el gobierno nacional buscando enderezar sus cuentas públicas. Las transferencias de fondos desde el poder central a las provincias se desaceleraron a partir de agosto pasado y en lo que va de este año la tendencia no cambió. Río Negro no queda fuera de este esquema.

Según datos que surgen del Ministerio de Hacienda de la Nación, publicados recientemente en los informes de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), durante el primer trimestre del año las transferencias a Río Negro, para ejecución de obra pública, se ubicaron en los 893 millones de pesos. La cifra representa el 16% del total que tiene el presupuesto nacional destinado a esta provincia cuando esta participación debería haberse ubicado en el 25%. Esto significa que en el período enero-marzo el gobierno nacional debió transferir cerca de 1.400 millones de pesos y sólo llegaron para las obras de la provincia cerca de 900 millones.

En solo tres meses Nación ajustó 500 millones de pesos sobre esta importante partida. Parte importante de estos fondos seguramente tenían destino final las obras pendientes sobre la Ruta Nacional 22.

La pausa en la obra pública en momentos donde la plata no alcanza es una receta tan vieja que ya no sorprende. Cualquier rincón del país se puede mostrar con sus construcciones a medio hacer producto de las urgencias de los gobiernos. Lamentablemente, Río Negro y su Ruta 22 no son la excepción a esta regla.

Freno al desarrollo.- La construcción, y más aún aquella ligada a obras de infraestructura, tienen un efecto multiplicador en la economía de una región como la nuestra.

Desde la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) mantienen vigente la ecuación que refleja el efecto multiplicador en este tipo de obras. Aseguran que es 2,14 veces lo invertido. De ser así, suena poco más que angustiante que en sólo tres meses el gobierno nacional haya ajustado a partida rionegrina para obra pública en 500 millones de pesos. Pero, más allá de los fríos números de la economía, la política también padecerá el silencio de esta pausa. El Gobierno hizo de la construcción de infraestructura uno de sus pilares a la hora de amasar política. Sin embargo, muchas de estas promesas quedaron sólo en lo discursivo.

La gran apuesta que transmitió el presidente Macri a los rionegrinos poco tiempo atrás era que la Ruta Nacional 22 iba a quedar finalizada en su totalidad en 2019. Por los porcentajes de avances y ajustes previstos en las partidas nacionales, las fechas vuelven a quedar lejos de esas previsiones.