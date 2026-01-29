«Fuerte explosión»: el cerro desmoronado de Chubut volvió a desplazarse y destruyó cuatro casas

El Cerro Hermitte en Comodoro Rivadavia se sigue moviendo luego del gran desmoronamiento del pasado domingo 18 de enero. A más de una semana, vecinos sintieron como una explosión y cuando se arrimaron a observar vieron que otra vez hubo un desplazamiento del suelo, que dejó como saldo al menos otras cuatro casas destruídas.

El hecho ocurrió este miércoles por la tarde en el barrio Sismográfica de la localidad de Chubut. «Se escuchó un ruido bastante considerable y cuando observamos hacia el cerro nos percatamos de que había caído un bloque de tierra de dimensiones considerables«, explicó el secretario de Control Operativo de Comodoro Rivadavia, Miguel Gómez, a ABC Diario.

Tras el incidente, un equipo científico acudió a la ladera del cerro a inspeccionar la zona y recomendó a las autoridades municipales prohibir el ingreso de personas hasta que se «estabilice».

El funcionario relató que cada vez se registran menos vecinos a buscar las pertenencias que dejaron luego del gran desmoronamiento, que provocó una evacuación de alrededor de 300 personas. «Hoy por hoy no están ascendiendo los particulares, los vecinos, a buscar sus pertenencias«, indicó.

Por otra parte, Gómez comentó que vieron algunas estructuras caídas y detalló que se puede apreciar con el correr de los días la apertura progresiva de grietas y el desplazamiento de paños de pavimento.

Por otra parte, medios locales como Cholilla Online y Diario Jornada reportaron que vecinos sintieron como una fuerte explosión por el nuevo desmoronamiento y reportaron -hasta el momento- unas cuatro casas destruídas.

Un informe del año 2002 anticipó la tragedia en Comodoro Rivadavia

Mientras los barrios Sismográfica, El Marquesado, Los Tilos y Médanos se hunden, otra vez se empezó a discutir un informe realizado por el SEGEMAR del año 2002. En sus páginas, los expertos describieron con precisión quirúrgica lo que hoy, 24 años después, es un paisaje de escombros y familias evacuadas.

Hace más de dos décadas, un estudio del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) puso por escrito lo que hoy es una catástrofe. El informe de 2002 fue lapidario sobre el barrio Sismográfica y alrededores.

«Esto seguramente originará hundimientos del terreno una vez que sea sometido a intensa urbanización, causando roturas en las viviendas, ductos y afectando todo el tendido de la red de servicios”, sentenciaba el documento en el año 2002″, advertía el escrito y aseguraba que el barrio se extendía sobre materiales removidos con «grandes espacios abiertos subterráneos».

Pero no era solo un diagnóstico el problema, sino brindaba detalles sobre el estado de situación y como concientizar.

Materiales removidos: el suelo no era firme, eran depósitos de deslizamientos antiguos. Movimientos de ladera: el cerro siempre estuvo en tensión. Concientización: el informe pedía reuniones con los vecinos para que comprendieran que no se podía seguir construyendo allí.

La situación alcanzó tal gravedad que se ordenó el desalojo completo del barrio Médanos y el cierre de un perímetro de seguridad. La ladera sur del cerro Hermitte continúa cediendo y la infraestructura subterránea está colapsada.

En el lugar, equipos especializados contienen a familias que sufrieron crisis de llanto al ver sus casas «rajadas al medio». El gas y el agua están cortados por la rotura de cañerías subterráneas; el terreno sigue cediendo y tracciona la infraestructura.

A pesar de las denuncias insistentes de los vecinos sobre «movimientos extraños» en los últimos meses, la respuesta oficial llegó cuando el cerro ya se había desplazado. La emergencia geológica, declarada por el Concejo Deliberante, ahora busca determinar si alguna de estas tierras podrá volver a ser habitada o si Comodoro acaba de perder cuatro barrios para siempre.