Una empresa de Elon Musk prepara los primeros implantes humanos para curar la ceguera 

En lo que podría considerarse el avance más audaz de la neurotecnología moderna, el magnate sudafricano-estadounidense Elon Musk anunció que su empresa Neuralink está lista para iniciar los ensayos en humanos de su dispositivo Blindsight.

Este implante cerebral, diseñado específicamente para restaurar la visión en personas con ceguera total, representa un cambio de paradigma: no intenta reparar el ojo, sino que busca «hackear» directamente el sistema de procesamiento visual del cerebro.

El anuncio, realizado el miércoles, se destaca en la cronología de la compañía. Tras el éxito de su primer producto, «Telepathy»,que permitió a pacientes tetrapléjicos controlar computadoras con la mente, Neuralink dirige ahora sus esfuerzos hacia uno de los sentidos más complejos del ser humano. Según Musk, el dispositivo está listo y solo aguarda la luz verde de los organismos reguladores para ser implantado en el primer voluntario humano.

Una tecnología que ignora la anatomía tradicional

Lo que hace que Blindsight sea revolucionario es su capacidad para prescindir por completo de los ojos y del nervio óptico. A diferencia de las prótesis de retina convencionales, que requieren que el paciente mantenga ciertas estructuras oculares funcionales, el sistema de Neuralink utiliza una cámara externa (posiblemente montada en gafas) que captura el entorno y traduce esas imágenes en señales eléctricas.

Estas señales se envían de forma inalámbrica al chip implantado en la corteza visual, la región del cerebro responsable de interpretar la luz. Al estimular directamente las neuronas de esta zona, el cerebro «ve» patrones de luz que el paciente percibe como formas y movimiento.

Musk fue cauteloso, pero a la vez optimista, respecto a las expectativas iniciales: «Al principio, la resolución será baja, similar a los gráficos de una consola Nintendo de los años 80», explicó. Sin embargo, la promesa a largo plazo es vertiginosa: la tecnología tiene el potencial de superar la visión humana natural, permitiendo eventualmente percibir longitudes de onda como el infrarrojo o el ultravioleta.

De la ciencia ficción a la clínica: La expansión de los ensayos

La noticia llega en un momento de expansión global para Neuralink. La compañía confirmó que ya cuenta con 21 participantes inscritos en sus diversos ensayos clínicos alrededor del mundo, incluyendo sitios en Canadá y los Emiratos Árabes Unidos. Este crecimiento sugiere que la fase de experimentación inicial superó las pruebas de seguridad más críticas.

El caso de Noland Arbaugh, el primer paciente en recibir el chip de control mental en 2024, sirvió como la mejor carta de presentación. Arbaugh, quien quedó tetrapléjico tras un accidente, pasó los últimos dos años utilizando su implante para estudiar matemáticas, leer y navegar por Internet con una velocidad que a veces supera la de una persona sin discapacidad. No obstante, el reto de «inyectar» información sensorial (visión) es técnicamente más complejo que el de «extraer» señales motoras (pensamientos de movimiento).

A pesar del entusiasmo de figuras como el inversor Bill Ackman, quien afirmó que este logro superaría cualquier hazaña previa de Musk, la comunidad científica mantiene una postura de vigilancia. Expertos en oftalmología advierten que el cerebro humano es extremadamente plástico, pero «aprender a ver» de nuevo no es un proceso instantáneo. Los pacientes deberán someterse a largos periodos de rehabilitación neuronal para que su corteza visual aprenda a interpretar los pulsos eléctricos de Blindsight como imágenes coherentes.

Además, el procedimiento de implantación sigue siendo una cirugía cerebral invasiva. Aunque Neuralink desarrolla un robot quirúrgico capaz de insertar hilos de electrodos en menos de dos segundos por hilo, el riesgo de infecciones o rechazo de tejido sigue siendo una variable que solo los ensayos a gran escala podrán despejar.

Uno de los puntos más impactantes de la presentación de Musk es la posibilidad de que Blindsight funcione incluso en personas ciegas de nacimiento. Dado que la corteza visual existe aunque nunca haya recibido estímulos externos, la teoría de Neuralink sostiene que es posible «activarla» por primera vez. Si esto se confirma, estaríamos ante la primera herramienta en la historia de la humanidad capaz de otorgar un sentido inexistente desde el origen biológico.