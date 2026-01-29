Edwuin Cetré se marcha al fútbol brasileño: Estudiantes ya tiene a su reemplazante

Estudiantes de La Plata ya disputó tres partidos oficiales en el año y el saldo es positivo. Goleó 4-0 a Ituzaingó por los 32avos de final de la Copa Argentina, empató 1-1 en su visita a Independiente por la primera fecha del Torneo Apertura y el miércoles venció a Boca 2-1, en un resultado que incluso pudo haber sido más amplio.

Sin embargo, no todas son buenas noticias para el Pincha. Santiago Ascacibar, capitán en los últimos títulos, fue vendido al Xeneize antes del duelo en el Estadio UNO. En ese encuentro, Edwuin Cetré ni siquiera fue convocado, ya que estaba a detalles de ser transferido.

Este jueves, Estudiantes y Athletico Paranaense acordaron la transferencia de Edwuin Cetré a cambio de seis millones de dólares. El extremo colombiano, de 28 años, continuará su carrera en el fútbol brasileño.

Cetré llegó al Pincha en enero de 2024, cuando el equipo platense le compró el 50% del pase a Independiente Medellín por dos millones de dólares. De esta manera, ahora embolsará tres millones, obteniendo una pequeña ganancia en la negociación.

El colombiano se despide de los hinchas pincharratas con cuatro títulos en su haber: Copa de la Liga 2024, Trofeo de Campeones 2024, Torneo Clausura 2025 y Trofeo de Campeones 2025. Además, en estos 24 meses disputó 86 partidos, 42 como titular, en los que marcó 12 goles y repartió 12 asistencias.

Ya tiene a su reemplazante

En la negociación por el Ruso Ascacibar, el Pincha abrochó la llegada de Brian Aguirre, quien juega en la misma posición que Cetré.

El ex Newell’s arribó a préstamo por 12 meses desde el Xeneize, con opción a extenderlo por seis meses más. Sin embargo, su opción de compra es muy elevada: cinco millones de dólares por la totalidad de la ficha.

El extremo izquierdo de 23 años es la cuarta incorporación del Pincha en 2026. Se suma a los arribos de Adolfo Gaich, Eros Mancuso y Tomás Palacios. Lo más probable es que tenga su debut este domingo 2 de febrero, en la visita a Defensa y Justicia.