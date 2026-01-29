Cocaína escondida dentro de chipas: así quisieron pasar droga en una cárcel de Cutral Co

Un control de rutina permitió frustrar el ingreso de droga a una cárcel de Neuquén. El procedimiento se realizó en la Unidad de Detención 22 de Cutral Co durante una inspección preventiva a elementos que iban a ser entregados a un interno. Según informó la Policía, se intentaron pasar 2,7 gramos de cocaína adentro unos chipas.

Intentaron ingresar droga oculta en comida en una cárcel de Neuquén

El hecho ocurrió durante la tarde de este miércoles, cuando una persona se presentó en la dependencia penitenciaria con alimentos y pertenencias. En el control, el personal detectó envoltorios de nylon transparente ocultos dentro de unos chipas.

El test confirmó la presencia de clorhidrato de cocaína. Foto: gentileza.

De acuerdo con la información difundida, ante el hallazgo de los envoltorios con «sustancia sólida sospecha» se activó el protocolo correspondiente.

La intervención convocó a la División Antinarcóticos Cutral Co, cuyos efectivos se trasladaron hasta la Unidad de Detención 22 para continuar con las diligencias.

Un control policial evitó el ingreso de droga a una unidad de detención en Neuquén

Una vez en el lugar, el personal especializado realizó un test orientativo sobre la sustancia. El resultado fue positivo para clorhidrato de cocaína, con un pesaje aproximado de 2,7 gramos.

Tras finalizar el procedimiento, se labraron las actuaciones judiciales correspondientes. La Policía informó que la persona involucrada fue notificada sobre su situación legal y quedó supeditada a la causa, conforme a las directivas vigentes.