Pinedo: a pesar de la ruptura del PJ el presupuesto está “en condiciones de ser aprobado”

“El presupuesto es un primer paso de los argentinos en el sentido que no vamos a gastar más de lo que tenemos”, afirmó el legislador, tras sostener que de este modo los argentinos “vamos a evitar las crisis recurrentes y dramáticas, que se producen por desequilibrio en la política”, aclaró Pinedo.

Por otra parte, al ser consultado sobre el pedido de desafuero de la ex presidenta Cristina Kirchner, aclaró que “Cambiemos fijó su posición de respeto a la Justicia” y agregó “nosotros dijimos que si había un Juez y tres camaristas que opinaban lo mismo íbamos a votar a favor de los desafueros, sean de Cambiemos o de la oposición”.

“La ex presidenta no apeló”, en la causa por encubrimiento del atentado a la AMIA precisó Pinedo, quien además sostuvo que “ella tomó esa decisión de no apelar y no pedir la excarcelación, entonces creo que el Senado tiene que discutir si concede o no el desafuero”, y remarcó que eso es lo que pide la ley.