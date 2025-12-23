El reencuentro más polémico: Mauro Icardi retiró a sus hijas del edificio de Wanda Nara acompañado por la China Suárez

Lo que parecía una tregua navideña se convirtió en el escándalo del año. Mauro Icardi aterrizó este mediodía en Aeroparque con un objetivo claro: llevarse a sus hijas, Isabella y Francesca, para pasar las fiestas. Pero el dato que paralizó a la farándula fue su acompañante: el futbolista llegó al edificio de Wanda Nara custodiado por Eugenia «La China» Suárez.

El operativo, digno de una película de suspenso, se ejecutó bajo un fallo del juez Carlos Hagopian, quien autorizó que las menores pasen la Navidad con su padre hasta el 27 de diciembre. La orden fue tajante: Wanda debía entregar a las niñas en el sector de cortesía del edificio de Núñez de forma puntual, bajo amenaza de intervención de la fuerza pública.

La China Suárez en el Chateau: el momento de máxima tensión

Cerca de las 13:00, una camioneta ingresó al exclusivo edificio Chateau Libertador. En su interior no solo estaba Icardi, sino también la China Suárez y sus hijos. «¡La China fue al Chateau!», exclamó Adrián Pallares en Intrusos, reflejando el asombro por la presencia de la actriz en el «territorio» de Wanda.

Mientras Wanda Nara permanecía en su departamento —alegando en redes que estaba en pleno rodaje de Masterchef—, las niñas salieron por una puerta alternativa para evitar el contacto directo con la prensa. El encuentro duró apenas diez minutos antes de que la comitiva partiera con rumbo desconocido para iniciar los festejos.

Guerra judicial y «retención indebida»

La abogada de Icardi, Lara Piro, fue lapidaria al explicar los motivos detrás de este operativo navideño. Según la letrada, existe un proceso de Restitución Internacional en trámite.

«Es lógico que el juez priorice al padre ante la madre, que fue la que dispuso la retención indebida de las nenas en otro país que no era su centro de vida», disparó Piro, dejando en claro que la batalla legal está lejos de terminar.

Por ahora, las pequeñas pasarán Nochebuena y Navidad con Mauro y la China, en lo que promete ser la foto más buscada de este 2025. El 27 de diciembre, las niñas deberán regresar con su madre, pero la grieta familiar parece haberse vuelto definitiva.