Petróleo de Vaca Muerta: cuáles fueron las áreas clave que sostuvieron la producción en noviembre

La producción de petróleo de Vaca Muerta no es un número más, ni para la industria hidrocarburífera argentina ya que representa más de dos tercios del total, ni tampoco para el país por el impacto que tiene en la balanza comercial energética. En noviembre, un puñado de áreas de la formación shale fueron las que impulsaron la producción y permitieron cerrar el mes con un escenario de estabilidad e incluso un leve crecimiento.

De acuerdo al informe especial elaborado por el ministerio de Energía de Neuquén, en noviembre todos los yacimientos de Neuquén llegaron a una producción de crudo de 590.339 barriles por día que estuvo impulsada por cinco áreas que fueron las que además permitieron mantener la producción en una leve senda de crecimiento.

En detalle, estos bloques fueron Loma Campana, la nave insignia de YPF en donde tiene como socia al 50% a la norteamericana Chevron; La Angostura Sur II un bloque cuya concesión no convencional se obtuivo este año y que es 100% de titularidad de YPF; Bajo del Choique – La Invernada, el área estella del petróleo que Pluspetrol le compró a fines del año pasado a ExxonMobil y que se emplaza en la zona norte de Vaca Muerta; Bajada del Palo Este, el bloque vecino al core de Vista Energy que es en realidad Bajada del Palo Oeste; y Bandurria Sur, un bloque en el que YPF es la operadora pero con dos compañías socias de peso como son Shell y Equinor.

Desde el gobierno neuquino se destacó que el volumen producido en noviembre representa una variación positiva del 0,54 % respecto de octubre, mientras que en términos interanuales el incremento fue del 28,64 %.

Además se marcó que, en el acumulado entre enero y noviembre, la producción muestra un crecimiento del 24,29 % en comparación con el mismo período de 2024. El peso de Vaca Muerta en la provincia de Neuquén es más que significativo pues en noviembre llegó a representar el 96,97%, es decir 572.423 barriles por día exclusivos del shale oil.

En tanto que- en el segmento del gas natural, la producción -como se contó ayer- tuvo una leve baja en relación con el mismo mes de año pasado, del 1,73% y cerró en 81,22 millones de metros cúbicos diarios.

De este total, la producción de gas no convencional alcanzó los 73,13 millones de metros cúbicos diarios, representando el 90,04 % del total provincial, con predominio del gas shale, que aportó 63,97 millones de metros cúbicos por día (78,77 %), seguido por el gas tight, con 9,16 millones de metros cúbicos diarios (11,28 %).