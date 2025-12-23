Incendio en la casa de Matías Alé: cómo un descuido lo llevó al hospital

El lunes por la tarde, lo que prometía ser una jornada habitual de trabajo para Matías Alé se transformó en una pesadilla. El actor y productor fue protagonista de un siniestro en su departamento de Nordelta que, debido a la toxicidad del humo generado, derivó en su internación inmediata. «Fue un susto muy grande«, confesó el protagonista tras recibir el alta médica luego de varias horas de incertidumbre. Los detalles.

El origen del fuego en la casa de Matías Alé: un descuido con consecuencias dramáticas

El incidente comenzó mientras Matías Alé se encontraba solo en su domicilio, preparándose para cumplir con una cargada agenda mediática que incluía grabaciones en Pasapalabra (Telefe) y una visita a la Televisión Pública. Según relató el propio actor, el fuego se originó de forma accidental en la cocina sobre una caja de madera que contenía pan dulces.

La situación se tornó crítica en cuestión de segundos cuando el envoltorio plástico de los productos comenzó a arder, generando una densa columna de humo negro que se esparció por los dos pisos de la vivienda.

La complejidad del siniestro aumentó debido a que la unidad cuenta con instalaciones íntegramente eléctricas, lo que impidió que el actor pudiera utilizar agua para sofocar las llamas de manera inmediata por el riesgo de electrocución.

Incendio en la casa de Matías Alé: horas de oxígeno y controles médicos en Nordelta

Ante la persistente tos y la evidente inhalación de monóxido de carbono, Matías Alé se dirigió a la clínica Las Lomas de Nordelta. Allí, el equipo médico activó un protocolo de emergencia que incluyó:

Suministro de oxígeno : el actor permaneció casi dos horas con asistencia respiratoria para limpiar sus vías aéreas.

: el actor permaneció casi dos horas con asistencia respiratoria para limpiar sus vías aéreas. Estudios de toxicidad : se le realizaron análisis de sangre específicos para medir los niveles de monóxido y placas de tórax para evaluar el estado de sus pulmones.

: se le realizaron análisis de sangre específicos para medir los niveles de monóxido y placas de tórax para evaluar el estado de sus pulmones. Monitoreo preventivo: tras obtener resultados favorables en los chequeos de rutina, los profesionales le otorgaron el alta hacia el final de la jornada.

Afortunadamente, la llegada de su pareja, Martina, fue clave para ayudar a ventilar los ambientes y poner a resguardo a la mascota del actor. El episodio obligó a Matías Alé a cancelar todos sus compromisos laborales y postergar su viaje previsto a Mar del Plata.

«Fue una desgracia con suerte«, reflexionó el actor, quien ya se encuentra en su hogar abocado a las tareas de limpieza y recuperación tras el dramático momento.