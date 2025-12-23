Muerte del camionero en Cutral Co: cómo actúa el veneno de la yarará y por qué las primeras horas son decisivas

La muerte de un camionero que habría sido mordido por una yarará cerca de Cutral Co encendió las alarmas en los vecinos de Neuquén y Río Negro. Aunque se trata de un hecho excepcional, especialistas advierten sobre la importancia de reconocer los riesgos y actuar con rapidez ante una mordedura.

Qué tan frecuente es el riesgo de yararás en el norte patagónico

En diálogo con RÍO NEGRO RADIO, el técnico de la subsecretaría de Fauna Silvestre, Fabián Llanos, explicó que “si bien tenemos especies peligrosas no tenemos frecuencia de casos de accidentes con estas serpientes”. Además, señaló que “argentina es un país 700 y 1000 casos anuales”, con mayor incidencia en el norte.

En ese contexto, Llanos remarcó que “desde la mitad del país hacia el norte hay mayor cantidad de especies”, mientras que en esta zona “Sólo hay dos especies de Yararás y una de Coral, que pueden ser mortales para los humanos, si no se aplica a tiempo el suero antiofidico”. Según indicó, se trata de animales con hábitos específicos y con encuentros poco habituales con personas.

Yarará ñata. Foto: Fabián Llanos.-

El especialista detalló que la mordedura ocurre cuando el animal se siente amenazado y aclaró que sus persas habituales: “no somos las personas sino los roedores”. También precisó que “su ámbito es nocturno” y que los accidentes suelen darse por manipulación o pisadas accidentales.

Los síntomas de la mordedura de una yarará

Sobre las consecuencias, Llanos advirtió que el veneno “afectan nuestro sistemas sanguíneo, órganos y produce necrosis”. En ese sentido, subrayó que “es clave que las primeras horas podamos concurrir al sistema de salud publica que tiene el anti veneno”.

El funcionario remarcó que “es el único medicamento que puede contrarrestar el veneno de una serpiente” y que en hospitales grandes de la región, como en Roca, hay disponibilidad de suero antiofídico. Sin embargo, reconoció que “ni nuestro sistema de salud ni la sociedad en si esta acostumbrada a ver este tipo de accidentes”.

El caso fatal de Miguel Esteban Contreras (44), que se conoció en los últimos días, se convirtió en el primero con ese desenlace en años recientes. “Es el primer caso del que tengamos registro en los últimos años”, afirmó Llanos al describir el impacto del episodio.

Foto: Gentileza.

Según se informó, la víctima sufrió una descompensación en Cutral Co y luego fue derivado al Policlínico Modelo de Cipolletti. Tras casi diez días de internación, murió durante la madrugada del lunes.

Su hija relató que el hombre bajó del camión para chequear el vehículo y sintió “como que le pellizcó” algo. Los médicos indicaron como principal hipótesis una mordedura de yarará y señalaron que la tardanza en la aplicación del antídoto complicó su cuadro clínico.