Flan de coco light: tips para que el resultado sea ¡nivel dios!

Lista de Ingredientes PARA EL FLAN: -- leche descremada: 1 litro huevos grandes: 6 leche de coco en polvo: 120 gr azúcar light: 100 gr esencia de vainilla: 1 cdita. PARA EL CARAMELO: -- azúcar light: 100 gr agua: 30 cc

Preparación

Arrancamos con el caramelo y vamos a colocar el azúcar en una olla junto con el agua. Cocinar, a fuego bajo, hasta que se haga de manera pareja. Como lleva agua, no hay que mezclar, para evitar que se cristalice el azúcar. Si ese fuere el caso, hacer caramelo en seco ya que se puede mezclar. No debe quedar oscuro, sino se quemará en el momento de colocar en el molde. Verter el caramelo en el molde, distribuir en forma pareja y dejar enfriar.

En un bol colocar los huevos, el azúcar light, la leche de coco en polvo, esencia de vainilla y mezclar. En una olla colocar la leche y llevar al fuego mezclando de tanto en tanto hasta entibiar.

Verter de a poco la leche en el bol e ir mezclando hasta que estén todos los ingredientes integrados. En caso que quede espuma en la superficie retirar con una cuchara. Verter la mezcla en el molde pasándolo por un colador.

Cubrir el molde con papel de aluminio y colocarlo en una bandeja para horno con bordes altos sobre un papel de cocina o servilleta para evitar el molde se mueva durante la cocción. Agregar a la fuente agua tibia para cocinar a baño de maría.

Cocinar en horno, pre calentado, a 140º C hasta que esté firme. El tiempo de cocción depende del tipo de molde si lo hacés con 8 huevos, aproximadamente entre 1 hora y 1 hora 20. En este caso al tener 6 huevos demora 1 hora y 40 minutos. Con 6 huevos es que te quedará un flan más suave, cremoso y liviano.

Al sacarlo del horno va a parecer blando, pero al llevarlo a la heladera con el frío queda asentado y firme. Dejar enfriar y refrigerar al menos 12 horas. Desmoldar antes de consumir.