Polémica por los dichos del médico Abel Albino sobre el preservativo: “no sirve”

Lo que despertó la polémica en la sala, sin embargo, no fueron los argumentos que usó en su postura en contra del proyecto. Llamó la atención que afirmara que el preservativo “no sirve” para luchar contra el HIV .

Para Abel Albino, el preservativo no protege del SIDA: "El virus atraviesa la porcelana" https://t.co/yhE3eKHbWr pic.twitter.com/R1Ti5PxZI4

“El profilactivo no la protege de nada, el virus del Sida atraviesa la porcelana”, aseguró Albino en el espacio que trata hace tres semanas la iniciativa para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados.

Aseguró que el virus “es 500 veces más chico que el espermatozoide, entonces no sirve absolutamente porque falla en un 30% de las veces en el embarazo, imagínense lo que puede pasar en el SIDA”.

La frase llegó en el marco de la opinión del profesional sobre la conducta de los adolescentes, que comienzan a vivir su sexualidad a temprana edad. Describió experiencias que conocía en su consultorio, de “noviecitos” que lo consultaban, luego se peleaban y formaban nuevas parejas.

“Hay que educarlos para el amor, no para el sexo animal, no son animales, son seres humanos, que son cuerpo y alma, que sufren y lloran, y la pasan muy mal y se quieren morir, pretenden escuchar campanitas y no escuchan, y se sienten estafadas”, relató. Y planteó: “la vida es compromiso, es responsabilidad, tienen que hacerse cargo de sus actos”.

Los dichos provocaron la reacción de una de las médicas presentes, que se levantó de su lugar y abandonó la sala. Minutos después, tomó la palabra la senadora María de los Ángeles Sacnun, de Santa Fe, que lo acusó de pretender “desbaratar cualquier tipo de política de educación sexual en la Argentina”.

Para Sacnun, el médico proponía “prácticamente relaciones sexuales solamente para la reproducción”. “Es absolutamente respetable para su vida privada, para aquellos que tengan su sistema de valores”, le reconoció, “pero usted está imponiéndolo al conjunto de la sociedad (...) lo que generaría “una consecuencia reprochable desde el punto de vista médico y las consecuencias médicas”, le retrucó.