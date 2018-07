Científicos desmienten a Albino, el doctor que dijo que el preservativo “no sirve”

Dos reconocidos científicos le contestaron al doctor Abel Albino, quien durante su exposición en contra del aborto legal en el Senado aseguró que el preservativo no protege de nada porque el virus del SIDA “atraviesa la porcelana”, y aseguraron que sus dichos sólo buscan “generar miedo en la población”.

Alberto Kornblihtt y Pedro Cahn reúnen numerosos títulos que respaldan sus afirmaciones, el primero es biólogo molecular, investigador superior del Conicet, profesor titular plenario de la Universidad de Buenos Aires y miembro de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos.

Cahn ha dedicado su vida a la lucha contra el SIDA ya que es médico infectólogo pionero en HIV, expresidente de la Sociedad Internacional de SIDA y fundador de la Fundación Huésped, por lo que fue declarado Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires.

Te puede interesar Polémica por los dichos del médico Abel Albino sobre el preservativo: “no sirve”

Estos dos profesionales se unieron para desmentir a Albino resaltando que el látex, material con el que se hacen los preservativos, es impermeable. Kornblihtt y Cahn explicaron por qué el doctor hizo referencia a la porcelana: “los virus fueron descubiertos en 1899 como agentes infecciosos que, a diferencia de las bacterias, pasaban de largo por filtros porosos de porcelana no esmaltada. Los poros de esos filtros son lo suficientemente grandes como para que pase el agua, lo que en ella esté disuelto y los virus, pero demasiado pequeños como para que pase una bacteria, un hongo o un protozoario. El látex es impermeable, no tiene poros como la porcelana no esmaltada. A menos que se rompa, el preservativo es seguro”.