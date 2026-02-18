Gallardo dijo que no piensa en renunciar en River: «No es que sea necio, estamos convencidos»

La victoria ante Bolívar por la Copa Argentina trajo alivio en River pero el nivel futbolístico sigue lejos del esperado. El equipo de Marcelo Gallardo no convence desde el año pasado pero el entrenador se mostró firme para seguir en el cargo.

«Yo creo que hay que ser consciente de la situación y después abstenerse de todo eso que pasa. River genera eso. Todo el ruido alrededor de los resultados siempre está, sobre todo cuando no se dan de manera favorable. Si eso nos desestabiliza quiere decir que no estamos firmes con lo que estamos haciendo, y todos estamos convencidos«, aseguró el DT.

El Millonario comenzó el año de manera favorable con 7 puntos de 9 al vencer a Barracas Central y Gimnasia y empatar con Central en Rosario. Ahí vino el mazazo de la goleada 4 a 1 en contra ante Tigre de local y se acrecentó con la caída ante Argentinos Juniors en La Paternal.

A #Gallardo le preguntaron si pensó en dar un paso al costado, esto respondió! pic.twitter.com/XMNZ8ddyxv — Javier Gil Navarro (@javigilnavarro) February 18, 2026

«El torneo lo iniciamos de buena manera, pero las dos derrotas nos descompaginó un poquito. Tratamos de corregir pero sin perder el eje, estamos convencidos y sentimos que no solo tenemos la capacidad sino también las fortalezas para acompañar este inicio del año. Todos en River, el cuerpo técnico, los jugadores y los dirigentes, estamos convencidos de cuál era el rumbo que teníamos que tener este año. Queremos que el equipo represente al hincha, sí, claramente, y tenemos mucho deseo de que eso ocurra. Que el hincha vuelva a contagiarse del equipo. Estamos en esa búsqueda», analizó el Muñeco.

«Hay argumentos, lo que no quieren verlo no lo van a hacer porque se quedarán en esa derrota dolorosa (con Tigre), que fue dura y tuvimos que digerir. Veo un poquito más allá de ese resultado en sí. Argumentos hay, tenemos que seguir consolidando eso. Perder la memoria no se pierde, algunos sí quieren perder la memoria, yo veo fundamentos«, agregó.

Al ser consultado por una posible renuncia al cargo, afirmó que «no se me ocurrió, pero no porque sea necio» sino por lo que explicó previamente sobre el convencimiento en el proyecto.

River volverá a jugar el domingo contra Vélez en Liniers a las 18:30 con la intención de cortar la racha de dos derrotas en el torneo local.