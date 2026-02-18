Hallaron el cuerpo de Sofía Devries en Puerto Madryn, la turista de 23 años que desapareció en una práctica de buceo

La Fiscalía investiga si existió incumplimiento en los deberes de cuidado durante la práctica de buceo.

El cuerpo sin vida de Sofía Devries fue hallado este jueves en Puerto Madryn tras el operativo de búsqueda que desplegó la Prefectura Naval Argentina en el Golfo Nuevo. La joven de 23 años había desaparecido mientras realizaba una práctica de buceo en la zona habilitada del parque submarino. La investigación judicial se orienta a determinar si existió una conducta negligente.

Según publicó Infobae, la causa avanza bajo la hipótesis de que, de comprobarse un delito, sería “del orden culposo, es decir, sin intención del resultado muerte”. Una fuente con acceso al expediente indicó: “Estamos trabajando en establecer si las personas que debían cuidarla no lo hicieron”. Fuentes indicaron que el cuerpo fue hallado en la misma zona donde la buscaban, a 20 metros de profundidad.

Investigación en Puerto Madryn: qué se sabe sobre la hipótesis de muerte culposa

La fiscal Angélica Carcano tomó testimonios que apuntan a que la joven “se descompensó en medio de un ataque de pánico”. El instructor de la escuela de buceo de Buenos Aires aún no declaró.

Sofía Devries tenía 23 años y era oriunda de Villa Ballester.-

“Queremos determinar si, ante esa situación, tenía que estar el instructor con ellos para rescatarla. Tenemos entendido que se sumergían de a dos y todavía no está claro si el instructor ya había emergido en ese momento”, agregó la fuente. La causa continúa en trámite.

Búsqueda de Sofía Devries: el testimonio clave de su pareja de buceo

Según el testimonio de su «pareja de buceo» —el compañero asignado por protocolo para supervisar la inmersión—, Sofía entró en una «situación complicada» antes de que se perdiera contacto visual con ella.

Los expertos barajan la posibilidad de que la joven haya sufrido una crisis de pánico, lo que pudo derivar en que se quitara el regulador de oxígeno o realizara una maniobra de ascenso incorrecta. A pesar de los intentos de su compañero por asistirla, la joven no logró estabilizarse.

Influencer y amante de la Patagonia: el perfil de Sofía Devries

Sofía era una influencer oriunda de Villa Ballester. Publicaba videos de viajes y compartía con su comunidad recomendaciones de destinos turísticos. También, daba tips de belleza.

Un amplio operativo permitió dar con el cuerpo de la joven.

En sus redes sociales compartía imágenes de su vínculo con el mar y la aventura. Frecuentemente publicaba videos de prácticas de buceo y recorridas por distintas provincias del país.

Su pasión por la naturaleza la había llevado a buscar la certificación profesional en Puerto Madryn, la capital nacional del buceo. La noticia de su trágico fallecimiento causa conmoción en su entorno y seguidores.