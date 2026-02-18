Qué dijo Rolando Figueroa de la reforma laboral y de la baja de imputabilidad para Neuquén

«Nosotros creemos que las leyes tienen que interpretar qué pasa en la sociedad, si tenemos una ley desde hace 50 años, no es la misma forma de trabajo y creo que necesita una modernización o una actualización», dijo el gobernador Rolando Figueroa, consultado por Diario RIO NEGRO sobre el debate y voto en el Congreso sobre las leyes con media sanción de reforma laboral y la baja de imputabilidad.

El mandatario aclaró que «todo lo que se tuvo que contemplar en el tema de derechos, la renuncia a algunos derechos, en los cuales nosotros hemos trabajado específicamente con los trabajadores, por supuesto que lo hemos votado en contra».

¿En su opinión moderniza, como lo dice en el título?

«Hay puntos que si, hay puntos que no. Esta formación que estamos haciendo, por ejemplo, con el Instituto Vaca Muerta, no existe. El empleo es registrado en Neuquén, está creciendo el empleo registado: más de 5.000 puestos de trabajo de empleo registrado en Neuqúen con un ritmo que hace también formar nuevas empresas que han nacido en la provincia de Neuquén, en distintos rubros. Muchos piensan que solo el gas y petróleo, pero fíjense la cantidad de empendimientos turísticos nacidos en la provincia de Neuquén y que nos marcaron ahora el millón de pernoctes en esta temporada record; también tiene que ver con el incentivo o el impacto económico que debemos tener en otros sectores de la economía», explicó.

Agregó que «vemos que la modernización se trabaja de distintas formas y Neuquén siempre ha ido en la vanguardia, incluso en materia judicial, fuimos vanguardia cuando modificamos el Código Procesal Penal y ahora también somos la primer provincia que modifica el Código Adversarial Civil; es un código que hemos modificado que si bien habían pasado más de 50 años de su creación, tomaba conceptos desde hace 200 años atrás y las relaciones civiles, las relaciones comerciales han variado y no tenemos que tener legislación tan antigua», comparó.

Sobre la reducción de la punibilidad a 14 años y el encarcelamiento adolescente en Neuquén, el gobernador aseguró que «la discusión fue siempre el tema presupuestario y en qué manera nosotros estamos trabajando también con la transferencia de responsabilidades que ha hecho el Gobierno Nacional hacia los gobiernos provinciales, como por ejemplo el microtráfico. Nosotros estamos reclamando espacio en la cárcel de Senillosa. Sí, creo que fue muy atinado el voto en distintos puntos, en el Senado, por ejemplo, de la reforma laboral que votó la senadora Corroza, donde se abstuvo de todo el capítulo 1«, detalló Figueroa.

Recordó que ese capítulo estaba destinado al banco de horas y también vinculó el artículo 44 del régimen de licencias «que nosotros lo habíamos estudiado cuando establecimos el presentismo en la provincia de Neuquén. La abstención de la senadora Corroza tenía un justificativo; ahora va a terminar volviendo ese proyecto al Senado para contemplar la modificación del artículo, por lo menos del artículo 44. Están trabajando en conjunto la diputada (Karina Maureira) y la senadora (de Comunidad, Julieta Corroza) para cada uno de los temas y reclamar lo que le corresponde a la provincia de Neuquén», sostuvo Figueroa.