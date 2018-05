Procrear: duplicarán los montos para los nuevos adjudicatarios

El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, y el secretario de Vivienda Iván Kerr, mantuvieron hoy una reunión con representantes del sector inmobiliario para avanzar en medidas que hagan más accesible la toma de créditos hipotecarios y dar respuesta a quienes ya obtuvieron el préstamo y todavía no concretaron la compra, tras la turbulencia cambiaria registrada en los últimos días.

En tanto, de parte del gobierno se informó que se duplicará el monto para la gente que ingrese al programa PROCREAR, que pasará de 1 a 1,9 millones de pesos.

En ese marco, Frigerio destacó que “tuvimos un crecimiento exponencial de los créditos hipotecarios” y aunque “la turbulencia cambiaria de estos días trajo incertidumbre, todos estamos de acuerdo con que el impulso a los créditos UVA fue una excelente decisión”.

El encuentro se realizó ayer en Casa de Gobierno.

Más información: Otro escándalo con el Plan Procrear de Patagones

El ministro Frigerio agradeció a los presentes el “apoyo” brindado y también “que se hayan acercado para poder poner sobre la mesa diferentes alternativas”, al considerar que “tienen la información de primera mano y son bienvenidas las soluciones o sugerencias”.

Kerr, por su parte, se refirió a la situación creada por la fuerte suba del dólar y dijo que “sabemos lo que la gente está viviendo, por eso, junto con el sector inmobiliario y los bancos públicos y privados, vamos a trabajar en conjunto y buscar alternativas para superar esta problemática”.

Kerr convocó a generar una agenda de trabajo para “poder construir y sostener esta gran herramienta, que nos ha dado la vuelta al crédito hipotecario y permitió que más familias accedan a la casa propia”.

Te puede interesar: Procrear: habilitan terrenos en Bariloche y el país para emprendedores privados

Por el sector inmobiliario, Armando Pepe -en diálogo con Télam- dijo que “es positivo que el gobierno convoque a los distintos sectores” ante la fuerte suba del dólar.

Pepe detalló que “alguien que iba a comprar un departamento de u$s 150 mil, y tenía u$s 50 mil ahorrados y en octubre o noviembre fue a los bancos para obtener un crédito con UVA y para llegar a los u$s 100 mil le daban 1,7 millones de pesos, hoy con un dólar a casi 25 necesita 700 mil pesos más”.

Según datos que manejan los referentes del mercado inmobiliario, en los últimos 15 días se cancelaron el 30% de las operaciones que estaban por ser firmadas en la ciudad de Buenos Aires.

En ese contexto, Pepe informó que los representantes del sector “pedimos que los bancos actualicen ese monto que se le daba a la gente para que no se caiga la escritura”.