Fiesta de la Manzana 2026: Roca anunció el lanzamiento para comprar entradas de acceso preferencial 

La Fiesta Nacional de la Manzana 2026 ya comienza a palpitarse en General Roca. El tradicional evento se desarrollará del 20 al 22 de febrero, con una propuesta que combinará actividades recreativas, feriantes, gastronomía, artistas locales y grandes figuras de la música nacional.

Si bien la entrada al predio será libre y gratuita, el Municipio anunció que desde el lunes 22 de diciembre se podrá adquirir el acceso preferencial, una opción pensada para quienes deseen estar más cerca de su artista favorito y vivir una experiencia diferencial durante los shows principales.

Cómo adquirir el acceso preferencial

Los accesos podrán comprarse a través de distintos canales:

Presencialmente: en las Cajas Municipales, de lunes a viernes de 8 a 12 hs.

Online: ingresando a la web oficial www.generalroca.gob.ar

Telefónicamente: llamando al 0800-222-9742, de lunes a viernes de 8 a 14 hs.

El pago podrá realizarse en efectivo, con tarjetas de débito o crédito y también mediante Mercado Pago.

Una vez adquirido el acceso, la pulsera correspondiente deberá retirarse en los puntos habilitados dentro del Predio Ferial, durante los días en los que se lleve a cabo la Fiesta.

Desde la organización informaron además que en la web oficial se podrán consultar las tarifas vigentes, las cuales incluyen un descuento especial para Contribuyentes Cumplidores.

Fiesta de la Manzana 2026: Los artistas confirmados para cada fecha

Viernes 20: YSY-A y Neo Pistea

La primera jornada constará de referentes de la música urbana y del trap. Dos artistas como solistas de renombre internacional, YSY-A y Neo Pistea están en la primera noche.

YSY-A se presenta por primera vez como solista en la Fiesta de la Manzana. El rapero argentino se encuentra en una de sus mejores etapas tras colaborar en distintas canciones con emblemas del trap. Su única visita a la localidad tuvo la particularidad de, tras presentarse junto a Duki y demás musicos, se cayó del escenario tras la euforia del momento.

Por su parte, Neo Pistea dirá presente por primera vez en el festival. El ex integrante de «Modo Diablo» interpretó exitos junto a Duki, Khea, Cazzu y el mismo YSY-A, por lo cual se espera una colaboración en vivo entre los dos artistas.

Sábado 21: Emanero y Damas Gratis

La segunda fecha contará con referentes de la cumbia en distintos aspectos: Emanero y Pablito Lescano con Damas Gratis.

Emanero estuvo presente en la Fiesta de la Pera 2024 en Allen, y viene de años de éxito en colaboraciones con Valentino Merlo, Ulises Bueno, La K´onga, Kariana, Los Palmeras, entre otros.

Damas Gratis celebró sus 25 años con gira internacional, y dirán presentes en la edición 2026 de la Fiesta de la Manzana. El grupo dirigido por Pablito Lescano brindará su emblemática cumbia villera para cerrar la segunda noche.

Domingo 22: Cazzu y Lali

El broche de la fiesta contará con dos artistas revolucionarias de los últimos años. Dos referentes femeninas del Pop argentino cerrarán el festival. Cazzu y Lali Espósito.

Cazzu viene de un 2025 de éxitos musicales, con el lanzamiento del álbum «Latinaje» con el videoclip «Con Otra», el cual fue distinguida como el videoclip de artista femenino más visto del año.

Por su parte, Lali cierra el 2025 tras dar show a lo largo del país, incluido Neuquén el 18 de octubre. También participo como jurado en «La voz argentina» y fue premiada con el Premio Gardel por su canción «Fanático».