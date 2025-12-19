El Senado sesionará luego de Navidad: Presupuesto 2026, Inocencia Fiscal y posible vuelta a Diputados

Victoria Villarruel convocó a una sesión especial del Senado para el viernes 26 de diciembre, apenas un día después de Navidad. En el temario figuran el Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal, dos iniciativas clave para el Gobierno. Los detalles.

Sesión clave del Senado por el Presupuesto 2026

De este modo, los senadores de la Cámara Alta tendrán poco margen para el descanso tras las fiestas, ya que la sesión comenzará a las 12 del mediodía. La convocatoria fue cursada este viernes por la vicepresidenta de la Nación, en su rol de presidenta del Senado, bajo la modalidad de “Sesión Pública Especial”.

El oficialismo llega al recinto con un dato a favor: consiguió el dictamen de comisión para el tratamiento del Presupuesto. El aval se logró tras dos horas de debate, con 11 firmas sobre un total de 19, y sin introducir cambios respecto del texto aprobado previamente por la Cámara de Diputados.

Sin embargo, aquella media sanción en Diputados dejó un sabor agridulce para el Gobierno. Durante el debate en la Cámara baja se eliminó el capítulo 11, que contemplaba la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad, dos puntos sensibles del proyecto original.

De cara a la sesión del viernes, en el Senado se especula con una aprobación general del Presupuesto 2026, aunque con modificaciones, lo que obligaría a que el proyecto regrese a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.

Con información de Infobae