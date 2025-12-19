Un hombre de 40 años perdió un ojo en Allen después de una brutal golpiza: «Va perder la visión total»

Una violenta pelea ocurrió este jueves en Allen. Por una brutal golpiza, un hombre de 40 años perdió un ojo y su familia denuncia que quedará completamente ciego. Investigan las circunstancias.

Según informaron fuentes policiales a Diario RÍO NEGRO, el hecho ocurrió en horas de la madrugada sobre la calle Nahuel Huapi.

Allí, un albañil que es paciente de salud mental fue «brutalmente golpeado» de una forma aún no esclarecida en la zona del rostro.

Producto del hecho, la persona resultó gravemente herida en la zona del ojo derecho, por lo que tuvo que ser derivado al hospital local.

El hombre herido en el rostro perderá la visión

Según precisó el parte médico, deberá ser derivado a Roca para que le realicen una cirugía de extracción del órgano para «prevenir posibles infeccion».

Su familia denunció ante la Policía que el hombre «va a perder la visión total», ya que cuando era joven se cortó el nervio del ojo izquierdo en un accidente doméstico.

En el caso interviene el fiscal Ricardo Romero, quien dispuso que se inicie una investigación por el delito de «lesiones gravísimas». El principal sospechoso sería una persona en situación de calle.