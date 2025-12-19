Amen Cheeseman dejó Deportivo Viedma por motivos personales

Por razones personales, Amen Jenkins Cheeseman dejó de formar parte del plantel profesional de Deportivo Viedma, dando por finalizada su etapa en el equipo de la capital rionegrina. El estadounidense había llegado al club a fines de octubre de 2025.

El jugador cerró su paso por la institución luego de un período en el que se integró rápidamente al grupo y mostró compromiso en cada entrenamiento y partido. Su salida se dio priorizando su situación personal, en un marco de diálogo y entendimiento entre ambas partes.

Desde Deportivo Viedma destacaron su paso por el club y le agradecieron haber defendido la camiseta con profesionalismo y entrega dentro de la cancha, valores que marcaron su estadía en la institución.

En su último encuentro con el equipo, en la victoria ante Ciclista Juninense por 85 a 81, el estadounidense de 27 años anotó 12 puntos, tomó seis rebotes y fue el jugador con mayor cantidad de minutos en cancha, superando los 30.

Ahora, Cheeseman emprenderá nuevos desafíos, mientras Deportivo Viedma continúa enfocado en los próximos compromisos de la temporada.

Los dirigidos por Guillermo Bogliacino tendrán este domingo 21 de diciembre, en el Polideportivo Ángel Cayetano Arias, su último partido del año, cuando reciban a Provincial de Rosario a partir de las 20:30.