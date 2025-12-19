Confirmado: Gustavo Costas renovó su contrato con Racing hasta 2028

Gustavo Costas arribó a Racing en enero de 2024, durante el último año de mandato de Víctor Blanco. En diciembre de ese mismo año, Diego Milito ganó las elecciones presidenciales de la Academia y decidió renovarle el contrato por una temporada más, luego de la consagración en la Copa Sudamericana 2024.

En 2025, el entrenador sumó un nuevo título al conquistar la Recopa Sudamericana frente a Botafogo. Además, Racing tuvo una buena participación en la Copa Libertadores, en la que cayó en semifinales ante Flamengo por un global de 1-0, y un gran desempeño en el Torneo Clausura, donde eliminó a River, Tigre y Boca, y perdió la final por penales frente a Estudiantes.

El “Príncipe” Milito tenía claro su deseo de extender el vínculo del entrenador, y Costas también quería continuar en el club. Sin embargo, las negociaciones se prolongaron más de lo esperado debido a diferencias económicas entre las partes.

En la última reunión, la comisión directiva del club de Avellaneda mejoró la oferta económica, el entrenador cedió en algunos puntos y finalmente ambas partes acordaron la extensión del contrato.

El nuevo vínculo de Costas se extenderá hasta diciembre de 2028, mes en el que concluirá el actual mandato de Milito como presidente de Racing.