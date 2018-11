“Vamos a ver hasta dónde llego”, dijo Pichetto sobre su candidatura presidencial

El jefe del Bloque Justicialista del Senado, Miguel Pichetto, ratificó hoy su candidatura presidencial y señaló que se lanzó “en un momento en el que nadie se movía”, al tiempo que destacó que está “haciendo actos y recorriendo el conurbano” bonaerense. “Yo he lanzado mi candidatura en un momento en el que nadie se movía. Tuvo un efecto, porque tuvieron que salir todos de la zona de confort. Vamos a ver hasta dónde llego”, señaló el senador nacional de Río Negro.

En declaraciones a “La 990”, Pichetto subrayó que está “haciendo actos, recorriendo el conurbano, afrontando el camino del debate comunicacional” y agregó: “No subestimo la televisión y la radio, como hace el Gobierno que desprecia a los medios tradicionales y cree que todo pasa por Facebook y Google”. El referente peronista ratificó que de cara a 2019 trabaja cerca del líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y los gobernadores de Córdoba, Juan Schiaretti; de Salta, Juan Manuel Urtubey; y de Tucumán, Juan Manzur, y afirmó que esa construcción “seguramente a partir de febrero marzo va a tener una dinámica más rápida”.

Asimismo, confió en que el año próximo el electorado “no va a comprar la construcción binaria” entre el presidente Mauricio Macri y la ex presidenta y también senadora Cristina Kirchner, sino que optará por “un camino alternativo”. Pichetto se expresó así al reiterar sus críticas a la gestión de la ex mandataria y principalmente del ex ministro de Economía Axel Kicillof, de quien dijo que “no fue un buen ministro” y subrayó: “perdimos la exportación de carne vacuna, Uruguay nos pasó con la exportación de carne, creció el empleo público y no hubo crecimiento de la actividad privada”.

“Por algo perdimos las elecciones y por algo Macri llega al Gobierno. La sociedad siempre encuentra alternativa. Tampoco va a comprar la construcción binaria Macri-Cristina Kirchner, la sociedad argentina va a encontrar un camino alternativo a esas dos posturas”, agregó el senador. En este sentido, también criticó la gestión de Cambiemos al considerar que “ha sido un rosario de mala praxis y errores graves, que agravaron la situación económica” y afirmar que “los CEOs que venían del sector financiero fracasaron”.