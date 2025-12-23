Santiago del Moro reveló un cambio histórico en la casa de Gran Hermano: “Gracias por tanto”

De cara a la nueva temporada de Gran Hermano, que promete revolucionar el formato, Santiago del Moro sorprendió a los fanáticos al compartir un adelanto de las obras en la casa de Martínez. Los detalles.

Cambio histórico en la casa de Gran Hermano

Una imagen compartida por Santiago del Moro dejó a todos boquiabiertos a los fanáticos de Gran Hermano: la icónica pileta, escenario de complots, romances y peleas memorables, ha desaparecido por completo del jardín.

El conductor, que se ha convertido en el principal vocero de las novedades del reality, utilizó sus redes sociales para mostrar el avance de las remodelaciones. “Chau pileta, gracias por tanto. Se vienen ‘cambios’ en la casa más famosa”, anunció el animador.

En la fotografía se observa un enorme pozo en el terreno donde antes se encontraba el espejo de agua, confirmando que la producción de Telefe ha decidido apostar por una renovación total de la infraestructura.

La historia de Santiago del Moro.

