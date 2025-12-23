Respiro para YPF: tras una decisión de la jueza Preska, ganó tiempo para frenar algún posible embargo

Una buena noticia consiguió YPF este martes antes de Navidad. Después de que la jueza de Nueva York, Loreta Preskas, fallara en contra de la petrolera a representarse por sí misma en el caso contra el fondo inglés Burford Capital, la magistrada decidió suspender el discovery tras la apelación de la empresa argentina.

Si bien se trata más bien de una medida administrativa, le otorga tiempo a YPF para frenar algún posible embargo, informó Infobae.

Caso YPF: de qué se trata la decisión de Preskas

En el 2023, en un fallo de primera instancia, Argentina fue sentenciada a pagar USD 16.000 millones (más millones de dólares en intereses que aún hoy corren) por haber expropiado la petrolera en 2012 durante la gestión de Cristina Kirchner.

El bufete de origen inglés y que cotiza en Wall Street, Burford Capital, fue uno de los principales beneficiados debido a que había adquirido los derechos para litigar en el caso.

Sin embargo, ambas partes apelaron al fallo: Argentina apuntó que estaba condenada de manera equivocada, mientras que Burford recriminó que la petrolera había quedado fuera de la sentencia.

Luego de dos años, el pasado octubre se realizó la audiencia de apelación. El fondo inglés, en su afán de cobrar, interpuso varias acciones tales como quedarse con las acciones que tiene el Estado de la petrolera (51%) o demostrar que tanto YPF como el Estado Nacional son lo mismo (alter ego). En estos términos también se incluye el pedido de información de funcionarios y exfuncionarios del Gobierno.

En este contexto, la jueza accedió a un pedido de YPF de suspender el discovery del «alter ego» (es decir, búsqueda de activos para ser embargados) mientras continúa la instancia de apelación para lograr representarse a sí misma.

Ahora, se aguarda una definición de las apelaciones para la primera mitad de 2026, mientras que el Gobierno ya anticipó que agotará todas las instancias judiciales para evitar negociar con Burford.