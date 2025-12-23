En vivo: Atlético Regina y La Amistad empatan en la final de la Liga Confluencia en Allen

En la gran final por el título de la Liga Confluencia, Atlético Regina y La Amistad empatan 0 a 0 en la cancha de Unión de Allen ante un gran marco de público.

Los dos terminaron el campeonato con 104 puntos después de 42 fechas por lo que tuvieron que definir el título en una final única en sede neutral.

Los dos equipos hicieron una campaña extraordinaria con 33 triunfos, 5 empates y 4 derrotas. Fueron palo y palo durante todo el campeonato y ninguno cedió terreno en las fechas decisivas.

A su vez, lograron avanzar en el Regional Amateur. La Amistad dejó en el camino a Independiente de Neuquén y enfrentará a San Patricio del Chañar en cuartos de final mientras que Regina superó a Alianza y se medirá con Deportivo Roca. Si pasan sus próximas series, serán rivales en semifinales.

El Albo buscará volver a ser campeón después de 9 años. La última vez fue en el Apertura 2016. En total tiene cuatro títulos de Liga Confluencia mientras que La Amistad tiene seis y va por el tricampeonato ya que viene de ganar los dos del 2025.