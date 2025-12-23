Intensa búsqueda de una joven y su hija de 3 años en Roca

La Policía de Río Negro y el Ministerio Público Fiscal activaron un protocolo de búsqueda de paradero para dar con Burgos Sol Milagros, de 23 años, y su hija Aitana Burgos, de 3 años, quienes fueron vistas por última vez durante la madrugada del 23 de diciembre de 2025, alrededor de las 4 de la mañana, en la ciudad de General Roca.

Según el parte oficial, ambas fueron vistas por última vez en la zona de Las Petunias y El Ceibo, en el barrio Alta Barda. Desde entonces, no se volvió a tener contacto con ellas, por lo que se solicita la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que permita dar con su paradero.

Datos de la mujer buscada

Nombre: Burgos Sol Milagros

Burgos Sol Milagros Edad: 23 años

23 años Estatura: 1,55 metros

1,55 metros Contextura: Delgada

Delgada Tez: Trigueña

Trigueña Cabello: Castaño corto y ondulado

Castaño corto y ondulado Ojos: Marrones claros

Marrones claros Peso: Aproximadamente 60 kg

Vestimenta al momento de su desaparición

Vestía una pollera corta negra, calza negra debajo, remera manga corta color rosada con flores y zapatillas color crudo marca Campus. Llevaba dos mochilas de color negro con rosa.

Señas particulares

Posee un tatuaje de Stitch en color azul en el hombro izquierdo, cicatrices de cortes en el brazo izquierdo y un piercing en el labio inferior.

Ante cualquier información que pueda resultar útil para la investigación, se solicita comunicarse de inmediato a:

911

Comisaría 47° de J.J. Gómez Teléfono: 2984 429465 Correo electrónico: comisaria47servicio@policia.rionegro.gov.ar



Desde la fuerza policial reiteraron la importancia de la colaboración ciudadana y pidieron difundir la información para ampliar el alcance de la búsqueda.