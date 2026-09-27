De las ruinas al boom turístico: el asombroso rescate de la Casa del Puente en Mar del Plata

Su nombre original es Casa Sobre el Arroyo, pero se la conoce como Casa del Puente en Mar del Plata. Así quedó después de la restauración. Foto: Municipalidad de General Pueyrredón.

Construida entre 1943 y 1945, la Casa sobre el Arroyo fue terminada de restaurar en 2023 y así recuperó el esplendor perdido. Tras sobrevivir en pie a décadas de abandono y desprotección, esta joya del diseño hoy es una atracción turística cada vez más convocante para locales y visitantes en ese clásico de los clásicos de la costa que es Mar del Plata.

Conocida por los habitantes de la ciudad como la Casa del Puente, refleja las claves del movimiento de arquitectura modernista que sacudió los cimientos de los proyectos de la época. En este caso, a través de una estrategia constructiva que priorizó la integración con el paisaje sin alterar el curso natural del agua.

Los cupos para las visitas guiadas libres y gratuitas se agotan rápido. Foto: Municipalidad de General Pueyrredón.

Proyectada sobre un terreno de dos hectáreas que cruza el arroyo Las Chacras, la obra se estructuró a partir de una inovadora decisión estructural que dejó huella: un arco parabólico de hormigón armado que vincula ambas márgenes de la hondonada.

Ese arco actúa como soporte principal de una losa horizontal y del módulo residencial vidriado con cerramiento perimetral.

Así, el interior conecta con las copas de los árboles y se organiza en un área social con hall de estar y comedor, un área privada con dormitorios y servicios y un sector diseñado para albergar el piano del recordado compositor Alberto Williams.

Junto a su esposa Irma Paats, fueron los primeros habitantes de la casa que diseñaron su hijo Amancio y su nuera Delfina Gálvez Bunge, una de las primeras egresadas de la carrera de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires cuando no era fácil abrirse paso en un mundo de hombres.

El interior, en placas de madera. Se construyeron en Buenos Aires y fueron trasladadas en tren para su montaje definitivo en Mar del Plata.

El interior de la casa fue construido casi íntegramente en placa de madera. Elaborada primero en un taller de carpintería en Buenos Aires, luego fue desmontada y trasladada en tren para su instalación definitiva. En el exterior, brillaban rústicas las superficies de hormigón visto martelinadas (técnica de acabado superficial) para exponer los áridos.

Amancio Williams y Delfina Gálvez Bunge. Autores del proyecto y marido y mujer. Tuvieron ocho hijos. Foto: Museo Casa Sobre el Arroyo.

El boceto del proyecto. Foto: Archivo Amancio Williams.

Amancio Williams asumió la dirección de obra, que insumió 400 planos, 430 días de inspección y 120 viajes de ida y vuelta Buenos Aires-Mar del Plata. Así logró la precisión milimétrica que exigía el proyecto. Incluyó una escalera con peldaños perdían altura y se hacían más anchos a medida que su padre, de 82 años, la subía.

“Querido papá”

Detrás de los detalles técnicos, la casa tiene una vibración emocional que grafica una carta que Amancio Williams le escribió a su padre Alberto el 28 de marzo de 1947. “He recibido una carta muy linda de Jorge Vivanco. Te transcribo un párrafo: ‘A todos nos emocionó el cariño con el que tu padre muestra la casa. Lo siente profundamente, y te lo digo porque creo que te gustaría saberlo’. Yo ya sabía esto, pero no sé cómo expresarte lo que significa para mí tu profunda comprensión de la obra y tu entusiasmo. Les agradezco enormemente todo lo que han hecho tú y mamá por nosotros, desde ya un gran abrazo a los dos”, escribió.

Alberto Williams, reconocido compositor, vivió en la casa que diseñaron su hijo y su nuera entre los 82 y los 89 años. Foto: Archivo Amancio Williams.

El compositor disfrutó del estudio y la casa de veraneo durante siete años, hasta su muerte a los 89 en 1952. Su viuda, ya radicada en Buenos Aires, falleció dos años después.

Heredada por Irma, una de sus hijas, la vendió en 1968 al empresario de medios Héctor Lago Beitía. En los años setenta fue sede de la emisora radial LU9, la etapa en que su nombre popular ganó la calle a partir de un slogan: “Desde la Casa del Puente, un puente hasta su casa”.

Tras el cierre de la radio por la dictadura militar y el inicio de un largo litigio sucesorio a comienzos de los 90, la casa quedó desprotegida y el predio de dos hectáreas sin cerco perimetral.

Fue saqueada: desaparecieron piezas únicas para diseñadas la vivienda:los sanitarios y griferías monocomando importadas y adaptadas , los radiadores de calefacción de hierro fundido, todos los artefactos de iluminación, los muebles móviles, como las banquetas de madera texturada y las sillas de diseño.

Esto encontraron al iniciar los trabajos de recuperación. Fotos: Ministerio de Obras Públicas.

El golpe más destructivo ocurrió el 2 de septiembre de 2004, cuando un grupo provocó un incendio intencional. El fuego destruyó el 100% de la tabiquería interna de madera, los placares empotrados y el mobiliario fijo. Toda la carpintería de los ventanales perimetrales se redujo a cenizas.La casa quedó reducida a un esqueleto de hormigón negro y desnudo, cubierto de hollín.

Por si faltara un detalle, con los vidrios perimetrales destruidos, el interior quedó a la intemperie durante casi dos décadas y el agua de lluvia dañó las superficies de hormigón y oxidó las armaduras de hierro expuestas. La Casa del Puente parecía condenada a un final que no merecía. Hasta el salvataje.

Una restauración premiada

El plan concretado por organismos estatales comenzó en 2021 y finalizó en 2023. Para desarrollar el proyecto investigaron documentación histórica: además de recurrir al archivo Williams y otras fotografías antiguas, entrevistaron a quienes habían trabajado en la obra.

En plena restauración en el 2022. El Estado Nacional la compró en el 2012 y la transfirió al municipio.

La materialidad original regresó gracias a un saneamiento químico y mecánico del arco de hormigón, la restitución pieza por pieza de los parquets y la remoción de instalaciones dañadas.

Se replicaron los revestimientos graníticos, las luminarias de bronce y vidrio opalino diseñadas por la pareja de arquitectos y se recuperó el hormigón martelinado de la fachada. Así, la restauración obtuvo dos premios internacionales: los prestigiosos Gubbio y World Monuments Fund/Knoll Modernism Prize.

Hoy la casa funciona como Museo Municipal y está catalogado como Monumento Histórico Artístico Nacional.

La influencia de Le Corbusier

Amancio Williams mantuvo una enriquecedora relación profesional por carta con Le Corbusier, el gran maestro del movimiento moderno radicado en París.

El icónico puente.

La Casa del Puente puede leerse como un elegante tributo y, al mismo tiempo, como un gesto de independencia frente a su célebre mentor. La influencia del suizo es innegable en la pureza geométrica del bloque residencial y en esa ventana corrida perimetral de 360 grados que disuelve los límites entre el interior de madera y el bosque exterior.

Clic. Los visitantes se van con su postal.

Pero Williams introdujo un giro clave: mientras Le Corbusier pregonaba liberar la planta baja mediante columnas tradicionales (pilotis), el argentino rechazó esa repetición de postes por considerarla una interrupción visual del paisaje. En su lugar, recurrió a una audaz proeza de la ingeniería: un arco parabólico continuo que sostiene la estructura en el aire. De este modo, Williams llevó al extremo el concepto de suelo libre, permitiendo que la naturaleza y el arroyo Las Chacras fluyeran sin obstáculos en una síntesis perfecta entre la vanguardia abstracta y el respeto por el entorno.

Ficha Técnica

Ubicación: Quintana 3998, Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires (Predio atravesado por el cauce del arroyo Las Chacras).

Quintana 3998, Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires (Predio atravesado por el cauce del arroyo Las Chacras). Autores: Arq. Amancio Williams y Arq. Delfina Gálvez Bunge.

Arq. Amancio Williams y Arq. Delfina Gálvez Bunge. Cronología: Proyecto (1943) | Finalización (1945) | Restauración (2021-2023).

Proyecto (1943) | Finalización (1945) | Restauración (2021-2023). Superficie del terreno: Dos hectáreas de parque arbolado.

Dos hectáreas de parque arbolado. Sistema estructural: Arco parabólico de hormigón armado en suspensión, losa horizontal de transferencia y estructura residencial vidriada con cerramiento perimetral.

Arco parabólico de hormigón armado en suspensión, losa horizontal de transferencia y con cerramiento perimetral. Materialidad: Hormigón armado visto con acabado martilinado, carpinterías metálicas continuas y tabiques/pisos de maderas prefabricadas.

Hormigón armado visto con acabado martilinado, carpinterías metálicas continuas y tabiques/pisos de maderas prefabricadas. Estado actual: Museo Municipal de Sitio y Monumento Histórico Artístico Nacional.

Museo Municipal de Sitio y Monumento Histórico Artístico Nacional. Contacto: Quintana 3998 / Sitio Web Oficial de Mar del Plata. Tel. (0223) 4201280. @casasobreelarroyo

Cómo visitar la Casa del Puente



Desde su recuperación y reapertura oficial como Museo Municipal, la Casa del Puente experimentó un auténtico renacimiento en términos de interés público y flujo de visitantes.

La casa permanecerá cerrada durante octubre por tareas de conservación. Foto: Municipalidad de General Pueyrredón.

Mientras que durante las décadas de abandono y litigios el predio estuvo invisibilizado o rodeado de una curiosidad morbosa por el vandalismo, su puesta en valor generó un interés sostenido:

Alta demanda de reservas: Las visitas guiadas se realizan en grupos reducidos para proteger la estructura y los materiales originales y los cupos se agotan rápidamente.

Las visitas guiadas se realizan en grupos reducidos para proteger la estructura y los materiales originales y los cupos se agotan rápidamente. Las inscripciones se gestionan los días viernes a partir de las 12 horas a través de la plataforma Turismo Mar del Plata. Los recorridos por el interior se realizan los lunes y miércoles (12 y 14 horas) y los martes, jueves y viernes (10 y 12 horas).

se gestionan los días viernes a partir de las 12 horas a través de la plataforma Turismo Mar del Plata. Los recorridos por el interior se realizan los lunes y miércoles (12 y 14 horas) y los martes, jueves y viernes (10 y 12 horas). El acceso libre para recorrer el Parque Histórico – Patrimonio Verde (sin ingreso a la casa) está habilitado de lunes a viernes, de 8:30 a 14:30 horas.

para recorrer el Parque Histórico – Patrimonio Verde (sin ingreso a la casa) está habilitado de lunes a viernes, de 8:30 a 14:30 horas. Permanecerá cerrada durante octubre por tareas de conservación y mantenimiento con fondos provenientes del premio de Modernismo WMF/Knoll que recibió en 2024, otorgado por el Fondo Mundial de Monumentos (WMF) al mejor proyecto de conservación-

por tareas de conservación y mantenimiento con fondos provenientes del premio de Modernismo WMF/Knoll que recibió en 2024, otorgado por el al mejor proyecto de conservación- Público especializado y general: La obra ya no atrae únicamente a arquitectos, urbanistas e historiadores del arte de todo el país y del exterior, sino también a turistas y marplatenses que redescubren y valorizan esta joya modernista en su propia ciudad.

La obra ya no atrae únicamente a arquitectos, urbanistas e historiadores del arte de todo el país y del exterior, sino también a turistas y marplatenses que redescubren y valorizan esta joya modernista en su propia ciudad. Interés académico: Se consolidó como un punto de referencia ineludible para facultades de arquitectura y diseño, impulsando visitas institucionales, investigaciones y tesis sobre conservación patrimonial.

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